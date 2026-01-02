हैलो! आईजी साहब, मैं आगरा का सीओ बोल रहा हूं...एक फोन कॉल और होमगार्ड विभाग में मच गया हड़कंप

संक्षेप: कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक फोन कॉल ने होमगार्ड विभाग में हड़कंप मचा दिया। जांच पर पता चला कि कॉल शहर से ही किया गया है। हालांकि पुलिस ने होमगार्ड के आदेश पर केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गया।

यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक फोन कॉल ने होमगार्ड विभाग में हड़कंप मचा दिया। खुद को आगरा के लोहामंडी सर्किल का सीओ बताकर कॉल करने वाले ने होमगार्ड भर्ती में दो लोगों की भर्ती कराने और मेरिट लिस्ट में बदलाव की मांग की। जांच में कॉल कानपुर शहर से किया जाना सामने आया, जिसके बाद होमगार्ड विभाग की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हैलो...मैं आगरा के लोहामंडी सर्किल का सीओ बात कर रहा हूं। होमगार्ड भर्ती में संबंध में आपसे बात करनी है। ऐसा है कि मेरे दो लोग हैं, जिन्हें भर्ती कराना है। इसलिए मेरिट लिस्ट में बदलाव करो। इसके लिए वाजिब कीमत भी देने को तैयार हूं।’ मंगलवार को लखनऊ में आईजी होमगार्ड के पास यह फोन पहुंचा तो विभाग में हड़कंप मच गया। आईजी होमगार्ड ने जांच के आदेश दिए तो पता चला कि फोन कानपुर के यशोदानगर से किया गया है। आईजी होमगार्ड के आदेश पर होमगार्ड के कमांडेंट ने गोविंदनगर थाने में जीरो क्राइम नंबर पर केस दर्ज कराया। बुधवार को मामला नौबस्ता थाना ट्रांसफर कर दिया गया।