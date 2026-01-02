Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung man posing as CO called the IG Home Guard and asked him to recruit two people
हैलो! आईजी साहब, मैं आगरा का सीओ बोल रहा हूं...एक फोन कॉल और होमगार्ड विभाग में मच गया हड़कंप

हैलो! आईजी साहब, मैं आगरा का सीओ बोल रहा हूं...एक फोन कॉल और होमगार्ड विभाग में मच गया हड़कंप

संक्षेप:

कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक फोन कॉल ने होमगार्ड विभाग में हड़कंप मचा दिया। जांच पर पता चला कि कॉल शहर से ही किया गया है। हालांकि पुलिस ने होमगार्ड के आदेश पर केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गया।

Jan 02, 2026 07:52 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक फोन कॉल ने होमगार्ड विभाग में हड़कंप मचा दिया। खुद को आगरा के लोहामंडी सर्किल का सीओ बताकर कॉल करने वाले ने होमगार्ड भर्ती में दो लोगों की भर्ती कराने और मेरिट लिस्ट में बदलाव की मांग की। जांच में कॉल कानपुर शहर से किया जाना सामने आया, जिसके बाद होमगार्ड विभाग की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हैलो...मैं आगरा के लोहामंडी सर्किल का सीओ बात कर रहा हूं। होमगार्ड भर्ती में संबंध में आपसे बात करनी है। ऐसा है कि मेरे दो लोग हैं, जिन्हें भर्ती कराना है। इसलिए मेरिट लिस्ट में बदलाव करो। इसके लिए वाजिब कीमत भी देने को तैयार हूं।’ मंगलवार को लखनऊ में आईजी होमगार्ड के पास यह फोन पहुंचा तो विभाग में हड़कंप मच गया। आईजी होमगार्ड ने जांच के आदेश दिए तो पता चला कि फोन कानपुर के यशोदानगर से किया गया है। आईजी होमगार्ड के आदेश पर होमगार्ड के कमांडेंट ने गोविंदनगर थाने में जीरो क्राइम नंबर पर केस दर्ज कराया। बुधवार को मामला नौबस्ता थाना ट्रांसफर कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:मूंगफली बेचने वाला बना ‘सिगरेट बाबा’, धुएं के कश से लोगों की ठीक कर रहा बीमारी

पुलिस की प्राथमिक जांच में आरोपी किशोर निकला और उसके पिता होमगार्ड हैं। गोविंदनगर में होमगार्ड का कमांडेंट कार्यालय है। कर्मी सुरेन्द्र सिंह के अनुसार 30 दिसंबर को लखनऊ में आईजी होमगार्ड धर्मवीर सिंह के व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर अंजान नंबर से फोन पहुंचा। फोन करने वाले ने खुद को आगरा का सीओ बताया। मोबाइल नंबर की जांच हुई तो पता चला कि आरोपी विभाग के ही एक होमगार्ड का 17 वर्षीय बेटा है और यशोदा नगर में रहता है। इसके बाद आईजी होमगार्ड के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |