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न्याय दिला दो, वरना कानून हाथ में लूंगा; काली मंदिर में कट्टा रख युवक ने मांगा आशीर्वाद

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, महोबा
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महोबा में एक युवक ने काली माता मंदिर में अवैध कट्टे के साथ वीडियो बनाकर प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें युवक मां काली के चरणों में रखकर आशीर्वाद लेता है और न्याय की गुहार लगा रहा है।

UP News: यूपी के महोबा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक का काली माता मंदिर में कथित तौर पर कट्टे के साथ बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक फिल्मी गीत की धुन पर न्याय की गुहार लगाता और न्याय नहीं मिलने पर कानून अपने हाथ में लेने जैसी बातें करता नजर आ रहा है। 78 सेकंड के इस वीडियो में युवक काली माता मंदिर में कट्टा रख आशीर्वाद मांग रहा है। यही नहीं वह न्याय न मिलने पर कानून हाथ में लेने की बात भी कर रहा है। बैक ग्राउंड में ...जान चाहे देनी पड़े, बलि हम चढ़ाएंगे का गाना बज रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

वायरल हो रहा वीडियो डहर्रा गांव का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो के साथ ही युवक की पोस्ट भी है। इसमें युवक ने लिखा है, ‘महोबा जिला प्रशासन मुझे न्याय नहीं देला पा रहा है। 2021 से अभी भी मेरी जमीन पर कब्जा किए है। मेरी मजबूरी हो गई है। कानून हाथ में लेना। अगर मुझे शासन-प्रशासन न्याय दिला दे तो मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार मेरी जमीन से कब्जा हटवाए। भरत तिवारी जिंदाबाद।’

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वीडियो में युवक कथित तौर पर पैर में कट्टा छिपाकर काली माता मंदिर पहुंचता दिखाई देता है। वह कट्टा निकालकर मंदिर में रखता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और फिर उसे दोबारा उठा लेता है। इस दौरान बैकग्राउंड में फिल्मी गीत "जान चाहे देनी पड़े, बलि हम चढ़ाएंगे" बजता सुनाई देता है। इसके बाद शहीद भगत सिंह पर आधारित एक गीत भी चलाया जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि युवक की पहचान के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। वीडियो की सत्यता और उसमें दिख रहे तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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छेड़ने पर भड़की महिला ने युवक को दो मिनट में मारीं 10 चप्पलें

इससे पहले जनपद के जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ था। जहां इलाज कराने आई एक महिला को छेड़ना युवक को भारी पड़ गया। महिला ने चप्पल उतारी और नशे में धुत युवक को पीटना शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि युवक बैठा है और महिला उसे चप्पलों से मारते हुए डांट रही है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला ने दो मिनट में करीब 10 चप्पलें युवक को मारीं हैं।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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