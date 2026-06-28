न्याय दिला दो, वरना कानून हाथ में लूंगा; काली मंदिर में कट्टा रख युवक ने मांगा आशीर्वाद

महोबा में एक युवक ने काली माता मंदिर में अवैध कट्टे के साथ वीडियो बनाकर प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें युवक मां काली के चरणों में रखकर आशीर्वाद लेता है और न्याय की गुहार लगा रहा है।

UP News: यूपी के महोबा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक का काली माता मंदिर में कथित तौर पर कट्टे के साथ बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक फिल्मी गीत की धुन पर न्याय की गुहार लगाता और न्याय नहीं मिलने पर कानून अपने हाथ में लेने जैसी बातें करता नजर आ रहा है। 78 सेकंड के इस वीडियो में युवक काली माता मंदिर में कट्टा रख आशीर्वाद मांग रहा है। यही नहीं वह न्याय न मिलने पर कानून हाथ में लेने की बात भी कर रहा है। बैक ग्राउंड में ...जान चाहे देनी पड़े, बलि हम चढ़ाएंगे का गाना बज रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

वायरल हो रहा वीडियो डहर्रा गांव का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो के साथ ही युवक की पोस्ट भी है। इसमें युवक ने लिखा है, ‘महोबा जिला प्रशासन मुझे न्याय नहीं देला पा रहा है। 2021 से अभी भी मेरी जमीन पर कब्जा किए है। मेरी मजबूरी हो गई है। कानून हाथ में लेना। अगर मुझे शासन-प्रशासन न्याय दिला दे तो मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार मेरी जमीन से कब्जा हटवाए। भरत तिवारी जिंदाबाद।’

वीडियो में युवक कथित तौर पर पैर में कट्टा छिपाकर काली माता मंदिर पहुंचता दिखाई देता है। वह कट्टा निकालकर मंदिर में रखता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और फिर उसे दोबारा उठा लेता है। इस दौरान बैकग्राउंड में फिल्मी गीत "जान चाहे देनी पड़े, बलि हम चढ़ाएंगे" बजता सुनाई देता है। इसके बाद शहीद भगत सिंह पर आधारित एक गीत भी चलाया जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि युवक की पहचान के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। वीडियो की सत्यता और उसमें दिख रहे तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।