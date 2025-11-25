Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung man passed the UP Police recruitment exam by having a relative sit in his place, then secret was revealed
यूपी पुलिस भर्ती में खुद की जगह रिश्तेदार बिठाकर पास की परीक्षा, फिर ऐसे खुल गई पोल

यूपी पुलिस भर्ती में खुद की जगह रिश्तेदार बिठाकर पास की परीक्षा, फिर ऐसे खुल गई पोल

संक्षेप:

यूपी के फिरोजाबाद में एक युवक ने अपनी जगह अपने रिश्तेदार को बिठाकर यूपी पुलिस की भर्ती  परीक्षा को पास कर ली। नौकरी पाने के लिए चरित्र सत्यापन के लिए पुलिस गांव में गई तो ग्रामीणों ने पूरी पोल दी।

Tue, 25 Nov 2025 05:11 PMDeep Pandey फिरोजाबाद, अमित उपाध्याय
share Share
Follow Us on

यूपी पुलिस की आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 में आवेदन करने के बाद आसानी से अपने रिश्तेदार का फोटो फार्म पर चस्पा करके लिखित परीक्षा को पास कर लिया। उसके बाद कानपुर देहात में स्वास्थ्य परीक्षण हुआ तो उसको भी पास कर लिया। नौकरी पाने के लिए चरित्र सत्यापन के लिए पुलिस गांव में गई तो ग्रामीणों ने गोलमाल पर पानी फेर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि जिस युवक का फोटो है वह तो पूरे गांव में नहीं है। पुलिस भी हैरान रह गई और जब पूरे मामले की तह तक पहुंची तो पता चला कि आवेदन करने वाले युवक ने अपने मैनपुरी के रिश्तेदार का फोटो चस्पा करके सफलता पाने की कोशिश की थी। पुलिस ने लम्बी चली जांच के बाद आखिरकार आवेदन और आवेदक का फोटो चस्पा करके परीक्षा को पास करने वाले रिश्तेदार दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में सिरसागंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है।

आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी ध्रुव कुमार पुत्र भगवान सिंह निवासी जायमई थाना सिरसागंज ने लिखित परीक्षा पास कर ली तो उसका कानपुर देहात में जनपदीय स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित की गई कमेटी के आगे प्रस्तुत किया। स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त होने के बाद चरित्र का सत्यापन थाना सिरसागंज से कराने के लिए कागजातों को भेजा। सत्यापन करने वाली टीम गांव जायमई में पहुंची और आवेदक के गांव में पहुंचकर उन्होंने फोटो दिखाकर ध्रुव कुमार के बारे में जानकारी ली।

ग्रामीणों ने फोटो देखते ही कहा ये नहीं रहता गांव में

पुलिस ने ध्रुव कुमार के फार्म पर लगे फोटो को ग्रामीणों को दिखाया और कहा कि ये लड़का गांव में कहां पर रहता है। ग्रामीणों ने फोटो देखकर कहा कि इस फोटो वाले लड़के को कभी पूरे गांव में नहीं देखा। पिता भगवान सिंह का नाम दिखाया तो ग्रामीणों ने कहा कि ये लड़का जो फोटो में दिख रहा है वह फर्जी है। नाम और पिता का नाम प्रयोग करके किसी ने परीक्षा पास कर ली है। ग्रामीणों के बयान से पुलिस का माथा ठनका और ध्रुव के फर्जी तरीके से परीक्षा पास करने के सबूत जुटाने शुरू कर दिए।

ये भी पढ़ें:अखिलेश के भाई आर्यन-सेरिंग ने लिए सात फेरे, परिवार जश्न में डूबा; देखें फोटो
ये भी पढ़ें:शादी की रस्मों के बीच दूल्हे ने दहेज के 21 लाख रुपए लौटाए, भावुक हुई दुल्हन

नियुक्ति पत्र पर जांच के बाद लगा दी थी रोक

सिरसागंज पुलिस ने अपनी जांच आख्या को कानपुर देहात एसएसपी को भेज दिया। इसके बाद जब कानपुर देहात पुलिस को पता चला कि परीक्षा पास करने और स्वास्थ्य परीक्षण पास करने वाला युवक फर्जी है तो उसका नियुक्त पत्र जारी नहीं किया गया।

कैसे परीक्षा में बैठा इसकी जांच बैठी तो खुली पोल

कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक ने पत्रावली को फिर से सिरसागंज पुलिस को वापस करते हुए कहा कि आखिर कैसे कागजातों का सत्यापन हुआ और कैसे उसका चरित्र प्रमाण पत्र बना। बिना फोटो के प्रधान द्वारा जारी किए प्रमाण पत्र आदि सभी कागजातों की गहनता से जांच के लिए कहा। जब सिरसागंज पुलिस ने किसी अपराध की आशंका को लेकर जांच की तो पाया कि ध्रुव कुमार के कागजातों पर पुलिस भर्ती की परीक्षा पास करने और स्वास्थ्य परीक्षण तक जाने वाला युवक उसी का रिश्तेदार है।

मैनपुरी के युवक के खिलाफ भी मुकदमा

सिरसागंज पुलिस ने पाया कि ध्रुव कुमार के कागजातों का प्रयोग करते हुए विमल कुमार पुत्र ओमकार निवासी गढ़िया भदौल बरनाहल मैनपुरी द्वारा कूटरचित तरीके से झूठे कागजातों को बनाकर उप्र आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 में भाग लिया। इस मामले में कागजातों को विमल को देने को लेकर पुलिस ने अपनी जांच में ध्रुव कुमार की भूमिका को भी संदिग्ध माना है। मामले में थाना प्रभारी सिरसागंज वैभव कुमार ने बताया कि सिरसागंज थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी, धारा 6/10 उप्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |