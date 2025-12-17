बिना बुर्के मायके जाने पर युवक ने की बीवी और दो बेटियों की हत्या, घर में ही 9 फीट गड्ढा खोदकर दफनाया

संक्षेप: शामली में एक युवक ने बिना बुर्का मायके जाने पर अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों की हत्या कर दी। वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने घर के अंदर करीब 9 फीट गहरा गड्ढा खोदकर तीनों के शव दफना दिए।

यूपी के शामली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां कांधला थाना क्षेत्र के गढ़ीदौलत में घरेलू विवाद और बिना बुर्के के मायके जाने पर पति ने अपनी पत्नी एवं दो मासूम बेटियों की हत्या कर शवों को घर में करीब नौ फीट गहरा गड्ढा खोदकर दबा दिया। छह दिन बाद मंगलवार को पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना कबूल किया। रात करीब दस बजे पुलिस ने घर में खुदाई कराकर तीनों शवों को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम को भेजा।

कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ीदौलत के रहने वाले दाउद के बेटे फारुख के पांच बच्चे हैं। वह अपने पिता दाऊद से अलग मकान में रहता था। फारुख की 32 साल की पत्नी ताहिरा एवं दो बेटी 12 साल की आफरीन और 5 साल की छोटी सारीन 10 दिसंबर से लापता थीं। शक होने पर मंगवार शाम को फारुख के पिता दाऊद ने पुलिस से शिकायत की। ग्राम प्रधान ने भी लापता होने की शिकायत की। पुलिस ने फारुख को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने तीनों की हत्या कर शव को घर में दफनाना कबूल कर लिया।