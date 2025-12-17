Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung man murdered wife and two daughters for going to their parents home without a burqa
बिना बुर्के मायके जाने पर युवक ने की बीवी और दो बेटियों की हत्या, घर में ही 9 फीट गड्ढा खोदकर दफनाया

बिना बुर्के मायके जाने पर युवक ने की बीवी और दो बेटियों की हत्या, घर में ही 9 फीट गड्ढा खोदकर दफनाया

संक्षेप:

शामली में एक युवक ने बिना बुर्का मायके जाने पर अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों की हत्या कर दी। वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने घर के अंदर करीब 9 फीट गहरा गड्ढा खोदकर तीनों के शव दफना दिए। 

Dec 17, 2025 09:22 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शामली
share Share
Follow Us on

यूपी के शामली से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां कांधला थाना क्षेत्र के गढ़ीदौलत में घरेलू विवाद और बिना बुर्के के मायके जाने पर पति ने अपनी पत्नी एवं दो मासूम बेटियों की हत्या कर शवों को घर में करीब नौ फीट गहरा गड्ढा खोदकर दबा दिया। छह दिन बाद मंगलवार को पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना कबूल किया। रात करीब दस बजे पुलिस ने घर में खुदाई कराकर तीनों शवों को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम को भेजा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ीदौलत के रहने वाले दाउद के बेटे फारुख के पांच बच्चे हैं। वह अपने पिता दाऊद से अलग मकान में रहता था। फारुख की 32 साल की पत्नी ताहिरा एवं दो बेटी 12 साल की आफरीन और 5 साल की छोटी सारीन 10 दिसंबर से लापता थीं। शक होने पर मंगवार शाम को फारुख के पिता दाऊद ने पुलिस से शिकायत की। ग्राम प्रधान ने भी लापता होने की शिकायत की। पुलिस ने फारुख को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने तीनों की हत्या कर शव को घर में दफनाना कबूल कर लिया।

ये भी पढ़ें:महिला ने सिपाही को सड़क पर पीटा, कॉलर पकड़कर जड़े थप्पड़; वीडियो वायरल

इस मामले एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके गांव के फारुख की पत्नी और 2 बेटियां गायब हैं। इस पर चौकी इंचार्ज और एसएचओ ने फारुख से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह होटल में रोटी बनाने का काम करता था। करीब एक महीने पहले पत्नी पैसे मांग रही थी। इस पर विवाद हुआ था और बिना बुर्के पत्नी बच्चियों को लेकर मायके चली गई थी। इस बात को लेकर परेशान था कि इज्जत चली गई। फिर जाकर पत्नी और बच्चियों को लेकर घर लेते आया और तभी से उसे मारने का प्लान बनाया। 9-10 दिसंबर रात में पत्नी को चाय के बहाने जगाया। जैसे ही वह चुल्हे पर वह आई तो उसे गोली मार दी। गोली की आवाज पर दोनों बेटियां जाग कर बाहर आईं तो बेटी आफरीन को भी गोली मार दी। सारीन का गला घोट दिया। हत्या कर तीनों शवों को घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Shamli News Shamli Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |