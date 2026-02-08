युवक ने रूम में बंद होकर खुद को लगाई आग, पुलिस को देखते ही ऐसा क्या हुआ?

संक्षेप: कानपुर के कल्याणपुर में पुलिस पहुंचने पर युवक ने खुद को कमरे में बंद कर आग लगा ली, जिससे वह 25% झुलस गया। युवक ने पड़ोसियों पर मुकदमा वापस लेने का दबाव और झूठी शिकायतें करने का आरोप लगाया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, मामले की जांच जारी है।

कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक युवक ने पुलिस के पहुंचने पर खुद को कमरे में बंद कर आग लगा ली। घटना में युवक करीब 25 फीसदी झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया कल्याणपुर कला निवासी अनुराग दीक्षित उर्फ राहुल पेशे से कार चालक है। उसके छोटे भाई अभिषेक के अनुसार, 11 जनवरी को घर के पास आयोजित भंडारे के दौरान पड़ोसी शिवम कटियार तेज रफ्तार से बाइक लेकर निकल रहा था। विरोध करने पर उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें अनुराग की मां गीता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।

उन्हें करीब 25 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इस मामले में कल्याणपुर पुलिस ने नौ नामजद समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। परिजनों का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी पक्ष लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहा था और झूठी शिकायतें कर पुलिस बुला लेता था। शनिवार को भी कथित तौर पर पथराव की झूठी सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। आरोप है कि पुलिस ने जांच के बजाय अनुराग को थाने चलने के लिए कहा। इसी दौरान वह घर के अंदर गया और कमरे में खुद को बंद कर आग लगा ली।