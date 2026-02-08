Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsyoung man locked himself in the room and set himself on fire what happened as soon he saw the police
युवक ने रूम में बंद होकर खुद को लगाई आग, पुलिस को देखते ही ऐसा क्या हुआ?

संक्षेप:

Feb 08, 2026 12:34 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, कानपुर
कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक युवक ने पुलिस के पहुंचने पर खुद को कमरे में बंद कर आग लगा ली। घटना में युवक करीब 25 फीसदी झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया कल्याणपुर कला निवासी अनुराग दीक्षित उर्फ राहुल पेशे से कार चालक है। उसके छोटे भाई अभिषेक के अनुसार, 11 जनवरी को घर के पास आयोजित भंडारे के दौरान पड़ोसी शिवम कटियार तेज रफ्तार से बाइक लेकर निकल रहा था। विरोध करने पर उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें अनुराग की मां गीता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।

उन्हें करीब 25 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इस मामले में कल्याणपुर पुलिस ने नौ नामजद समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। परिजनों का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी पक्ष लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहा था और झूठी शिकायतें कर पुलिस बुला लेता था। शनिवार को भी कथित तौर पर पथराव की झूठी सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। आरोप है कि पुलिस ने जांच के बजाय अनुराग को थाने चलने के लिए कहा। इसी दौरान वह घर के अंदर गया और कमरे में खुद को बंद कर आग लगा ली।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया है। मामले की जांच की जा रही है और यदि पुलिसकर्मी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।