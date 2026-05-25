VIDEO: नमक-रोटी खाते शख्स को देख पसीजा दिल, BMW सवार युवक ने ठेला खरीदकर दिया

कानपुर में शहर की सड़कों पर दौड़ती एक लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा की विषय बनी हुई है। वजह कार नहीं, बल्कि उसकी छत पर रखा एक ठेला है। कार सवार ने ठेला एक जरूरतमंद को दिया है।

UP News: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शहर की सड़कों पर दौड़ती एक लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा की विषय बनी हुई है। वजह कार नहीं, बल्कि उसकी छत पर रखा एक ठेला है। कार सवार ने ठेला एक जरूरतमंद को दिया है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जाजमऊ के रहने वाले जैद ने बताया कि कुछ दिनों पहले वह कार से जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर बैठा एक आदमी नमक से रोटी खा रहा था। यह स्थिति देखकर वह अपने आप को रोक नहीं सके। उन्होंने उससे बात की तो बताया कि वह टिन के डिब्बे में नमकीन की फेरी लगाता है। किसी तरह परिवार का गुजारा हो जाता है। उसकी टूटी हुई उम्मीदें और संघर्ष भरी जिंदगी की बातें सुनकर उसकी मदद का फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने परेड मैदान से एक ठेला खरीदा और पास से करीब 25-30 किग्रा नमकीन खरीदी। ठेले को अपनी बीएमडल्यू कार की छत पर रखा और उन्हें भेंट किया। इससे पहले भी जैद ने गरीबों की मदद के लिए हाईवे से नोट उड़ाए थे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की थी।

वायरल वीडियो में एक युवक बोलते नजर आ रहा है, ‘कौन कहता है कि कानपुर वालों के पास पैसा नहीं है। यहां हम लोग बीएमडब्ल्यू में ठेला रखकर चलते हैं।’ सोशल मीडिया पर फिलहाल वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

बागपत-मेरठ हाईवे पर BMW ने स्विफ्ट को मारी टक्कर उधर, बागपत-मेरठ हाईवे पर शुगर मिल के पास शनिवार को तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने पाबला निवासी प्रशांत की स्विफ्ट कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।