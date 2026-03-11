Hindustan Hindi News
साले के तिलक में पहुंचे व्यवसायी की 4 साल की बच्ची को उठा ले गया युवक, पुलिस ने 3 घंटे में धर दबोचा

Mar 11, 2026 05:14 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की राजधानी लखनऊ में साले की तिलक में पहुंचे व्यवसायी की चार साल की गायब हो गई। दरअसल,  बच्ची को एक युवक उठा ले गया। घटना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने युवक को अरेस्ट कर लिया।

Lucknow News: यूपी के लखनऊ में चिनहट पुलिस की सक्रियता और जागरुक राहगीरों के कारण सोमवार रात अयोध्या रोड पर चार साल की बच्ची के साथ एक बड़ी वारदात होते बची। दरअसल बाराबंकी निवासी एक व्यवसायी अपनी पत्नी और चार साल की बच्ची के साथ देवा रोड स्थित लान में साले के तिलक समारोह में शामिल होने आए थे। पति-पत्नी खाना खा रहे थे इस बीच बच्ची को एक नशेबाज युवक उठा ले गए। करीब तीन घंटे बाद पुलिस और राहगीरों की सक्रियता से बच्ची को बरामद कर नशेबाज युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। परिवारीजनों ने पुलिस और राहगीरों का आभार व्यक्त किया।

इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक बाराबंकी के रामसनेही घाट इलाके में निहाल पूरे गांव के रहने वाले अनुराग यादव व्यवसायी हैं। सोमवार को वह पत्नी और चार साल की बेटी के साथ देवा रोड स्थित उमंग लॉन में अपनी साले के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। बच्ची के माता-पिता खाना खा रहे थे। इस बीच पास खड़ी बच्ची एकाएक गायव हो गई। परिवारीजन और रिश्तेदारों ने समारोह स्थल पर जगह-जगह बच्ची की खोजबीन की। कुछ पता न चलने पर घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पुलिस टीम पहुंची। लॉन में लगे सीसी कैमरे और वीडियोग्राफर की वीडियो की रिकार्डिंग देखी। बच्ची 8:15 बजे रात में गेट से निकलते दिखी। उसके आगे एक संदिग्ध व्यक्ति भी था। बच्ची उसी के साथ थी। इसके बाद परिवारीजनों ने बच्ची की फोटो और जानकारी लेकर पुलिस के ग्रुपों व क्षेत्र के सभी चौकियों पर भेज दी गई। पुलिस अलर्ट हो गई। सड़कों पर आ गई। पुलिस टीम बच्ची की खोजबीन कर रही थी। सीसी कैमरे चेक किए जा रहे थे। बच्ची जिस युवक के साथ जाते दिखी उसी रोड पर पुलिस आगे बढ़ रही थी।

इस बीच समारोह स्थल से करीब तीन किमी दूर उत्सव लॉन के पास कुछ लोगों ने युवक को संदिग्ध समझ पकड़ लिया। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। खोजबीन में लगी चिनहट पुलिस के पास सूचना पहुंची। पुलिस टीम और बच्ची के परिवारीजन आनन फानन मौके पर पहुंचे। वहां से बच्ची को बरामद कर आरोपी को पकड़ लिया गया। इंस्पेक्टर ने बताया बच्ची को ले जा रहा व्यक्ति नशे में धुत था। वह कोई भी घटना उसके साथ कारित कर सकता था। बच्ची के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी बाराबंकी के जैदपुर का पुरवा सेवकी का रहने वाला सर्वेश रावत है। वह नशे में धुत था। उसके अपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

