साले के तिलक में पहुंचे व्यवसायी की 4 साल की बच्ची को उठा ले गया युवक, पुलिस ने 3 घंटे में धर दबोचा

यूपी की राजधानी लखनऊ में साले की तिलक में पहुंचे व्यवसायी की चार साल की गायब हो गई। दरअसल, बच्ची को एक युवक उठा ले गया। घटना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने युवक को अरेस्ट कर लिया।

Lucknow News: यूपी के लखनऊ में चिनहट पुलिस की सक्रियता और जागरुक राहगीरों के कारण सोमवार रात अयोध्या रोड पर चार साल की बच्ची के साथ एक बड़ी वारदात होते बची। दरअसल बाराबंकी निवासी एक व्यवसायी अपनी पत्नी और चार साल की बच्ची के साथ देवा रोड स्थित लान में साले के तिलक समारोह में शामिल होने आए थे। पति-पत्नी खाना खा रहे थे इस बीच बच्ची को एक नशेबाज युवक उठा ले गए। करीब तीन घंटे बाद पुलिस और राहगीरों की सक्रियता से बच्ची को बरामद कर नशेबाज युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। परिवारीजनों ने पुलिस और राहगीरों का आभार व्यक्त किया।

इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक बाराबंकी के रामसनेही घाट इलाके में निहाल पूरे गांव के रहने वाले अनुराग यादव व्यवसायी हैं। सोमवार को वह पत्नी और चार साल की बेटी के साथ देवा रोड स्थित उमंग लॉन में अपनी साले के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। बच्ची के माता-पिता खाना खा रहे थे। इस बीच पास खड़ी बच्ची एकाएक गायव हो गई। परिवारीजन और रिश्तेदारों ने समारोह स्थल पर जगह-जगह बच्ची की खोजबीन की। कुछ पता न चलने पर घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पुलिस टीम पहुंची। लॉन में लगे सीसी कैमरे और वीडियोग्राफर की वीडियो की रिकार्डिंग देखी। बच्ची 8:15 बजे रात में गेट से निकलते दिखी। उसके आगे एक संदिग्ध व्यक्ति भी था। बच्ची उसी के साथ थी। इसके बाद परिवारीजनों ने बच्ची की फोटो और जानकारी लेकर पुलिस के ग्रुपों व क्षेत्र के सभी चौकियों पर भेज दी गई। पुलिस अलर्ट हो गई। सड़कों पर आ गई। पुलिस टीम बच्ची की खोजबीन कर रही थी। सीसी कैमरे चेक किए जा रहे थे। बच्ची जिस युवक के साथ जाते दिखी उसी रोड पर पुलिस आगे बढ़ रही थी।