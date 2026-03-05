यूपी में जलती होली पर कूद गया युवक, 20 सेकेंड तक हाथ जोड़कर लपटों के बीच खड़ा रहा, ऐसे बची जान
यूपी के संभल में सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुन्नौर के नंदरौली गांव में होली दहन के दौरान जलती होली के बीच एक युवक अचानक पहुंच गया और करीब 20 सेकेंड तक आग की लपटों के बीच हाथ जोड़कर खड़ा रहा। यह नजारा देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मंगलवार को गांव में परंपरागत तरीके से होली दहन किया जा रहा था। बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां मौजूद थे। होली जलने के बाद लोग गन्ना भून रहे थे और परिक्रमा कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक अचानक जलती होली के बीच आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर राम-राम करने लगा।
आग की तेज लपटों के बीच युवक को खड़ा देखकर ग्रामीण घबरा गए। इसी दौरान मौके पर मौजूद एक ग्रामीण ने साहस दिखाते हुए जलती होली में घुसकर युवक का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। हालांकि तब तक युवक के कपड़े जल चुके थे और वह झुलस गया था। घटना के बाद ग्रामीणों ने 108 एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक बहजोई थाना क्षेत्र के गांव सिंगापुर का रहने वाला है और नंदरौली गांव में अपने ससुराल होली मनाने आया था। ग्रामीणों के अनुसार युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं बताया जा रहा है। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
होली में हाथ जोड़े खड़े युवक का वीडियो वायरल
जलती होली में हाथ जोड़कर खड़े युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हाथ जोड़कर जलती होली के बीचो-बीच खड़ा दिखाई दे रहा है। ग्रामीण युवक को होली से निकलने की बात कह रह हैं लेकिन युवक हाथ जोड़कर राम-राम जपता नजर आ रहा है। युवक की इस हरकत का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें