मुंह में पेशाब किए जाने के अपमान से आहत युवक ने की आत्महत्या, 2 दबंगों पर FIR; ऐक्शन में पुलिस

औरैया के अयाना के कटघरा की रहने वाली विजय लक्ष्मी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि गांव के राहुल कुमार और अजान सिंह ने रक्षाबंधन से दस दिन पहले पति दिनेश कुमार से 40 हजार रुपये उधार लिए थे। 27 अगस्त को आरोपी दिनेश को अयाना ले गए। वहां शराब ठेके के पास मारपीट की। मुंह में पेशाब कर दिया।

औरैया, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के औरैया में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां कुछ दबंगों ने मानवता उधार दिए 40 हजार रुपये मांगने पर एक युवक को जमकर पीटा और मुंह पर पेशाब कर दी। प्रताड़ना और अपमान से आहत होकर पीड़ित ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। कानपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जाने देने वाले युवक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी युवक की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापे मार रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना को अंजाम देने वाले दबंगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

औरैया के अयाना के कटघरा की रहने वाली विजय लक्ष्मी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि गांव के राहुल कुमार और अजान सिंह ने रक्षाबंधन से दस दिन पहले पति दिनेश कुमार से 40 हजार रुपये उधार लिए थे। दिनेश ने रुपये मांगे तो नहीं लौटाए। आरोप है कि 27 अगस्त को आरोपी दिनेश को अयाना ले गए। वहां शराब ठेके के पास मारपीट की। इसके बाद गांव के बाहर सुनसान स्थान पर ले जाकर पीटा और मुंह पर पेशाब कर दी। अगले दिन राहुल और अजान ने दिनेश को बदनाम करने की धमकी दी।

इस घटना दिनेश बुरी तरह परेशान हो गए थे। वह अपने अपमान और प्रताड़ना से बेहद दुखी थे। मानसिक रूप से परेशान दिनेश खुद को किसी भी तरह शांत नहीं कर पा रहे थे। इसी मानसिक परेशानी में उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। जहर की वजह से दिनेश की हालत बिगड़ गई। दिनेश की हालत को देखते हुए परिवारीजन उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल पर ले गए। वहां दिनेश का प्राथमिक इलाज किया गया लेकिन उनकी हालत में तुरंत कोई सुधार नहीं दिखाई दिया। दिनेश की बिगड़ती हालत से परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी।