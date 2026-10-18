मुंह में पेशाब किए जाने के अपमान से आहत युवक ने की आत्महत्या, 2 दबंगों पर FIR; ऐक्शन में पुलिस
औरैया के अयाना के कटघरा की रहने वाली विजय लक्ष्मी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि गांव के राहुल कुमार और अजान सिंह ने रक्षाबंधन से दस दिन पहले पति दिनेश कुमार से 40 हजार रुपये उधार लिए थे। 27 अगस्त को आरोपी दिनेश को अयाना ले गए। वहां शराब ठेके के पास मारपीट की। मुंह में पेशाब कर दिया।
औरैया, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के औरैया में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां कुछ दबंगों ने मानवता उधार दिए 40 हजार रुपये मांगने पर एक युवक को जमकर पीटा और मुंह पर पेशाब कर दी। प्रताड़ना और अपमान से आहत होकर पीड़ित ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। कानपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जाने देने वाले युवक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी युवक की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापे मार रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना को अंजाम देने वाले दबंगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
औरैया के अयाना के कटघरा की रहने वाली विजय लक्ष्मी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि गांव के राहुल कुमार और अजान सिंह ने रक्षाबंधन से दस दिन पहले पति दिनेश कुमार से 40 हजार रुपये उधार लिए थे। दिनेश ने रुपये मांगे तो नहीं लौटाए। आरोप है कि 27 अगस्त को आरोपी दिनेश को अयाना ले गए। वहां शराब ठेके के पास मारपीट की। इसके बाद गांव के बाहर सुनसान स्थान पर ले जाकर पीटा और मुंह पर पेशाब कर दी। अगले दिन राहुल और अजान ने दिनेश को बदनाम करने की धमकी दी।
इस घटना दिनेश बुरी तरह परेशान हो गए थे। वह अपने अपमान और प्रताड़ना से बेहद दुखी थे। मानसिक रूप से परेशान दिनेश खुद को किसी भी तरह शांत नहीं कर पा रहे थे। इसी मानसिक परेशानी में उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। जहर की वजह से दिनेश की हालत बिगड़ गई। दिनेश की हालत को देखते हुए परिवारीजन उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल पर ले गए। वहां दिनेश का प्राथमिक इलाज किया गया लेकिन उनकी हालत में तुरंत कोई सुधार नहीं दिखाई दिया। दिनेश की बिगड़ती हालत से परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी।
इस दौरान दिनेश की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर के लिए रेफर कर दिया। दिनेश की हालत काफी गंभीर थी। कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद भी उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। अस्पताल में दिनेश का इलाज चलता रहा और उधर परिवार की चिंता गहरी होती चली गई। आखिरकार 11 सितंबर को इलाज के दौरान दिनेश ने दम तोड़ दिया। थानाध्यक्ष जयप्रकाश पाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर राहुल और अजान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से विशेष टीमें गठित कर उन्हें अलग-अलग स्थानों पर रवाना किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें