तू फिक्र मत कर मेरी जान... इंस्टा पर दर्दभरी स्टोरी लगाकर युवक ने लगाई फांसी, सामने आई ये वजह

कानपुर के कर्नलगंज में 25 वर्षीय सूरज गौतम ने इंस्टाग्राम पर दर्दभरी स्टोरी पोस्ट करने के बाद आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि युवती से बात करने पर दबंगों ने उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर दर्दभरी स्टोरी पोस्ट करने के कुछ घंटे बाद 25 वर्षीय युवक सूरज गौतम ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मोहल्ले की एक युवती से बातचीत करने को लेकर कुछ दबंगों ने घर में घुसकर सूरज की पिटाई की थी और तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी दी थी। उनका दावा है कि इसी घटना से आहत और दहशत में आकर युवक ने यह आत्मघाती कदम उठाया।

फंदे से लटका मिला सूरज का शव ईदगाह पीली बिल्डिंग निवासी लक्ष्मी ने बताया कि वह चौका-बर्तन कर परिवार का पालन-पोषण करती हैं। पति मुन्नीलाल की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। परिवार में शादीशुदा बेटी मौनी और बेटा सूरज गौतम था। शनिवार शाम करीब छह बजे जब वह काम से घर लौटीं तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी आवाज लगाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो सूरज का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

इंस्टा पर लगाई दर्दभरी स्टोरी मृतक के बहनोई जितेंद्र ने बताया कि गुरुवार को हुई मारपीट और धमकी के बाद से सूरज मानसिक रूप से बेहद परेशान था। शुक्रवार को उसने फोन कर रोते हुए पूरी घटना की जानकारी दी थी। घटना से पहले उसने इंस्टाग्राम पर पांच दर्दभरी स्टोरी भी साझा की थीं। इनमें एक स्टोरी में लिखा था, "तू फिक्र मत कर मेरी जान, तुझे अपनी शक्ल तो क्या कफन तक देखने का मौका नहीं दूंगा..."। परिजनों का कहना है कि ये पोस्ट उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाती हैं।