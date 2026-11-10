पटाखा फोड़ने के कहासुनी में चली आरी-ग्राइंडर, युवक का हाथ काटकर किया अलग
बरेली में दिवाली की शाम पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि तीन लोगों ने एक युवक को पकड़कर ग्राइंडर से उसका बायां हाथ काटकर अलग कर दिया। वहीं, दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने भी हाथ काटने का आरोप लगाया है।
बरेली, मुख्य संवाददाता। बरेली में दिवाली की शाम पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि तीन लोगों ने एक युवक को पकड़कर ग्राइंडर से उसका बायां हाथ काटकर अलग कर दिया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने भी हाथ काटने का आरोप लगाया है। उसका भी पुलिस की निगरानी में इलाज चल रहा है।
कैंट थाना क्षेत्र के गांव बभिया में पटाखा फोड़ने के विवाद को लेकर एक व्यक्ति से मारपीट कर उसका हाथ ग्राइंडर से काट दिया गया। मामले में थाना कैंट में तीन आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने भी अपना हाथ काटने का आरोप लगाया है। कैंट के गांव बभिया की नारन देवी ने पुलिस को बताया कि दिवाली की शाम करीब 7:15 बजे उनके पति नेतराम बाहर से घर लौट रहे थे। गांव के मोड़ पर रामसरन, गोविन्द और दत्ते उन्हें रोककर गाली-गलौज करने लगे। विरोध पर दत्ते ने उनके पति को जकड़ लिया, गोविन्द ने उनका बायां हाथ पकड़ लिया। इसी दौरान रामसरन ने ग्राइंडर से उनके पति का लेफ्ट हाथ काटकर अलग कर दिया। शोर सुनकर उनके ससुर अनोखेलाल और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। परिजन ने नेतराम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
पुलिस तीनों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। नारन देवी का आरोप है कि विपक्षी उनसे पुरानी रंजिश मानते हैं और किसी न किसी बात को लेकर विवाद करते रहते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि पटाखा चलाने के विवाद में हमला कर ग्राइंडर से हाथ काटा गया है।
दूसरे पक्ष ने लगाया हाथ काटने का आरोप, निगरानी में इलाज
मुकदमे में नामजद दूसरे पक्ष के व्यक्ति ने भी अपना हाथ काटने का आरोप लगाया है। उसे भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस की निगरानी में इलाज चल रहा है। कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर ने बताया कि नेतराम का दस वर्षीय बेटा पटाखा चला रहा था, जिसको लेकर कहासुनी होने के बाद विवाद बढ़ गया। इसी दौरान आरोपियों ने ग्राइंडर से हमला कर नेतराम का हाथ काट दिया। वहीं, दूसरे पक्ष के रामसरन ने भी अपना हाथ काटने का आरोप लगाया है। हाथ में चोट मिलने पर उसे भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन उसकी चोट बहुत गंभीर नहीं है। पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें