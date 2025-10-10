जमीन के नीचे दबा है सोना, युवक को आया सपना तो घर में खोद डाली सुरंग, ग्रामीणों की लगी भीड़

मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक को अपने घर में सोना दबा होने का सपना दिखाई दिया। युवक ने अगले दिन सोने की तलाश में घर में सुरंग खोद दी।

यूपी के मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक को अपने घर में सोना दबा होने का सपना दिखाई दिया। युवक ने अगले दिन सोने की तलाश में घर में सुरंग खोद दी। इसका पता चलने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और हर तरफ चर्चा फैल गई। पुलिस ने युवक से पूछताछ के बाद सुरंग बंद करा दी।

सम्भालेहड़ा गांव के तंजीम को दो सप्ताह पूर्व सपना दिखाई दिया कि उसके घर की जमीन के नीचे सोना दबा हुआ है। इसके बाद तंजीम 10 दिन से अपने घर में गड्ढा खोदकर सोने की तलाश कर रहा था। इस दौरान उसने कई फीट गहरी सुरंग खोद डाली। गुरुवार को ग्रामीणों को इसकी जानकारी लगी तो उसके घर भीड़ जुट गई। चारों तरफ सोने की चर्चा जंगल मे आग की तरह फैल गई।

ग्रामीणों के अनुसार तंजीम को सोना दबे होने का सपना दिखाई देने के बाद वह कार लेकर घर आया था। अचानक घर मे उसकी कार एक स्थान पर धंस गई। इससे उसे सपने के सच होने का विश्वास हो गया और खुदाई शुरू कर दी।