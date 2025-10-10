young man had dream about gold buried underground and dug tunnel through his house drawing crowd villagers जमीन के नीचे दबा है सोना, युवक को आया सपना तो घर में खोद डाली सुरंग, ग्रामीणों की लगी भीड़, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक को अपने घर में सोना दबा होने का सपना दिखाई दिया। युवक ने अगले दिन सोने की तलाश में घर में सुरंग खोद दी।

Dinesh Rathour मीरापुर, मुजफ्फरनगरFri, 10 Oct 2025 10:32 PM
यूपी के मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक को अपने घर में सोना दबा होने का सपना दिखाई दिया। युवक ने अगले दिन सोने की तलाश में घर में सुरंग खोद दी। इसका पता चलने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और हर तरफ चर्चा फैल गई। पुलिस ने युवक से पूछताछ के बाद सुरंग बंद करा दी।

सम्भालेहड़ा गांव के तंजीम को दो सप्ताह पूर्व सपना दिखाई दिया कि उसके घर की जमीन के नीचे सोना दबा हुआ है। इसके बाद तंजीम 10 दिन से अपने घर में गड्ढा खोदकर सोने की तलाश कर रहा था। इस दौरान उसने कई फीट गहरी सुरंग खोद डाली। गुरुवार को ग्रामीणों को इसकी जानकारी लगी तो उसके घर भीड़ जुट गई। चारों तरफ सोने की चर्चा जंगल मे आग की तरह फैल गई।

ग्रामीणों के अनुसार तंजीम को सोना दबे होने का सपना दिखाई देने के बाद वह कार लेकर घर आया था। अचानक घर मे उसकी कार एक स्थान पर धंस गई। इससे उसे सपने के सच होने का विश्वास हो गया और खुदाई शुरू कर दी।

खुदाई में निकली मिट्टी को तंजीम अपने घर के दूसरे हिस्से में डालता रहा। रात में किसी ने सूचना पुलिस को दी तो संभलहेडा पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। तंजीम से पूछताछ कर सुरंग बंद करा दी। इंस्पेक्टर बबलू कुमार वर्मा ने बताया कि कि करीब पांच फीट ही गड्ढा खोदा गया था। ग्रामीणों ने अफवाहें फैला रखी हैं।

Muzaffar Nagar News UP Police Up Latest News
