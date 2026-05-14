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यूपी के युवक की चंडीगढ़ में निर्मम हत्या; दिनदहाड़े चाकुओं से गोदकर मार डाला, वीडियो वायरल

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, चन्दौसी
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यूपी के युवक की चंडीगढ़ में हत्या कर दी गई। हमलावरों ने सरेआम सड़क पर सूरज पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। वो सड़क पर तड़पता रहा और लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद लोग सहायता करने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाते रहे।

यूपी के युवक की चंडीगढ़ में निर्मम हत्या; दिनदहाड़े चाकुओं से गोदकर मार डाला, वीडियो वायरल

चंडीगढ़ के दड़वा क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। जब यूपी के चंदौसी के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला डेहरिया निवासी 20 वर्षीय सूरज पुत्र मुकेश की मंगलवार को पुरानी रंजिश के चलते दिनदहाड़े चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने सरेआम सड़क पर सूरज पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। घायल अवस्था में वह सड़क पर तड़पता रहा और लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद लोग सहायता करने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाते रहे।

यूपी के युवक की चंडीगढ़ में हत्या

घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की सहमति से शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुधवार सुबह मृतक की ताई विमला ने बताया कि सूरज के पिता मुकेश पिछले करीब 20 वर्षों से चंडीगढ़ में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। परिवार में दो बेटे हैं, जिनमें सूरज बड़ा था। वह भी काम करके परिवार का सहारा बन रहा था। उन्होंने बताया कि जनवरी में बेटी की शादी में शामिल होने चन्दौसी आया था, जिसके बाद दोबारा घर नहीं आ सका। मुकेश चार भाइयों में सबसे छोटे हैं। परिवार के दो भाई चंडीगढ़ और दो चन्दौसी में रहकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं।

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चाकू से गोदकर मार डाला, देखते रहे लोग

वारदात के वीडियो में हमलावर सूरज पर हमला करते दिख रहे हैं। हमलावर सूरज को बालों से पकड़कर उसकी छाती, पीठ, पेट में चाकू मार रहे हैं। कुछ हमलावर हवा में उछल उछल कर उसके चेहरे पर किक मार रहे हैं। सूरज की शर्ट पीछे से फट चुकी है और पूरा शरीर खून में लाल हो रखा है। वह छोड़ने के लिए हमलावरों की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन हमलावर बिना रुके चाकू के वार कर रहे हैं। आखिर में सूरज किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह कुछ ही कदम चलकर गिर गया था, पांचों हमलावरों ने फिर से उस पर चाकू के वार किए।

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हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं

मृतक के पिता मुकेश ने कहा कि उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उनके बेटे की हत्या क्यों की गई? उन्होंने उन लोगों पर भी नाराजगी जताई, जो घटना के दौरान छतों से वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने सूरज को बचाने की कोशिश नहीं की। पुलिस अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। वहीं मृतक की मां राजवाला ने चंडीगढ़ प्रशासन से मांग की है कि उसके बेटे के हत्यारों को फांसी या पूरी जिंदगी जेल में सड़ने जैसी सजा दी जाए, ताकि अगर कोई किसी मां की कोख उजाड़े तो उसे सजा के बारे में सोचकर डर लगे।

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