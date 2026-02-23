दुबई में फंस गया यूपी का लड़का, गांव में पत्नी-बच्चे संकट में; लगा रहे वापसी की गुहार

मनोज स्वास्थ्य कारणों से 17 अक्टूबर 2025 को नौकरी छोड़कर भारत लौटने का निर्णय लिया। परिवार को उम्मीद थी कि मनोज घर आएंगे और इलाज कराकर फिर सामान्य जीवन में लौट आएंगे। हालात तब बिगड़े जब 20 अक्टूबर 2025 को दुबई एयरपोर्ट से स्वदेश आने के प्रयास के दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया।

यूपी के महाराजगंज के ग्राम मेदनीपुर खुशहाल नगर के रहने वाले मनोज की कहानी आज सैकड़ों प्रवासी मजदूर परिवारों की पीड़ा को सामने रखती है। रोजगार की तलाश में दुबई गए मनोज बीते कई महीनों से वहीं फंसे हैं। गांव में उनकी पत्नी सिंधु देवी और तीन छोटे बच्चे आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव में दिन गुजार रहे हैं। मनोज की सुरक्षित भारत वापसी को लेकर परिजनों ने सामाजिक स्तर पर गुहार लगाई है। इसे लेकर गोरखपुर की मदद फाउंडेशन ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारत के राजदूत डॉ.दीपक मित्तल को पत्र भेजकर हस्तक्षेप करने की मांग की है।

परिजनों के अनुसार, मनोज 7 मार्च 2025 को दुबई की एक निजी निर्माण कंपनी में काम करने गए थे। शुरुआती महीनों में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन लगभग छह महीने बाद उनकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने 17 अक्टूबर 2025 को नौकरी छोड़कर भारत लौटने का निर्णय लिया। परिवार को उम्मीद थी कि मनोज घर आएंगे और इलाज कराकर फिर सामान्य जीवन में लौट आएंगे। हालात तब बिगड़े जब 20 अक्टूबर 2025 को दुबई एयरपोर्ट से भारत आने के प्रयास के दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। तीन दिन बाद बिना किसी स्पष्ट कारण के उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन 25 अक्टूबर को दोबारा भारत लौटने की कोशिश पर फिर रोक दिया गया। परिजनों का कहना है कि “शिकायत लंबित” होने की बात कहकर उन्हें बार-बार पुलिस स्टेशन बुलाया जाने लगा। वर्तमान में मनोज दुबई में हिरासत/जेल जैसी स्थिति में हैं।

परिवार का आरोप है कि मनोज को न तो काम करने दिया जा रहा है, न ही उनका बकाया वेतन दिया गया है और न ही उन्हें भारत लौटने की अनुमति मिल रही है। उधर गांव में पत्नी सिंधु देवी के सामने बच्चों की पढ़ाई, भोजन और दवाइयों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। सीमित संसाधनों के बीच परिवार का गुजर-बसर कठिन हो गया है। हर दिन फोन का इंतजार रहता है कि शायद कोई राहत की खबर आए।

मदद फाउंडेशन के फाउंडर राजेश मणि ने बताया कि दो-तीन बार संपर्क करने पर भारतीय दूतावास अबुधाबी ( यू ए ई ) ने मेल के माध्यम से बताया है कि मनोज बरसा पुलिस स्टेशन में हैं। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की गई है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉ. दीपक मित्तल को स्थिति से अवगत कराते हुए मदद का अनुरोध किया गया है। साथ ही भारतीय दूतावास से मनोज को कांसुलर सहायता, उनकी कानूनी स्थिति स्पष्ट कराने, बकाया वेतन दिलाने और सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित करने की मांग की गई है।