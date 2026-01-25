यूपी: जान बचाने के लिए भाग रहे युवक को दरवाजे पर चढ़कर मारी गोली, दिन दहाड़े हत्या से सनसनी

संक्षेप: विवाद घर के सामने स्थित सहन की जमीन को लेकर लंबे समय से चले आ रहे पट्टीदारी के झगड़े से जुड़ा था। आरोप है कि इसी विवाद में रामजतन निषाद पक्ष ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से दो राउंड फायरिंग की। पंकज जान बचाने के लिए घर के भीतर भागा, लेकिन आरोपियों ने दरवाजे पर चढ़कर गोली चला दी।

यूपी के गोरखपुर में रविवार की सुबह-सुबह बड़ी वारदात हो गई। यहां झंगहा थाना क्षेत्र के दुबौली गांव में सहन की जमीन को लेकर हुए पुराने विवाद में 38 वर्षीय पंकज निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रविवार सुबह करीब 9 बजे की है। खुद पर हमला होता देख पंकज अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर भागा लेकिन हमलावरों ने दरवाजे पर चढ़कर उसे गोली दाग दी। गोली पंकज के पेट में लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोपहर में उसकी मौत हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद घर के सामने स्थित सहन की जमीन को लेकर लंबे समय से चले आ रहे पट्टीदारी के झगड़े से जुड़ा था। आरोप है कि इसी विवाद में रामजतन निषाद पक्ष ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से दो राउंड फायरिंग की। जान बचाने के लिए पंकज घर के भीतर भागा, लेकिन आरोपियों ने दरवाजे पर चढ़कर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पक्ष परिवार सहित गाड़ी में सवार होकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अनूप सिंह, गोबडौर, बोहबार और नई बाजार चौकी प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखा कारतूस बरामद किए हैं और फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि सहन की जमीन को लेकर दोनों पट्टीदारों के बीच करीब छह महीने पहले सुलह-समझौता हुआ था, लेकिन इसके बावजूद धमकियों और तनाव का माहौल बना हुआ था। इससे पहले भी इसी विवाद में पंकज के छोटे भाई पर कुदाल से हमला किया जा चुका था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुआ था।