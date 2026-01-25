Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung man fleeing for his life was shot at a doorstep a daylight killing causing a sensation in gorakhpur
यूपी: जान बचाने के लिए भाग रहे युवक को दरवाजे पर चढ़कर मारी गोली, दिन दहाड़े हत्या से सनसनी

यूपी: जान बचाने के लिए भाग रहे युवक को दरवाजे पर चढ़कर मारी गोली, दिन दहाड़े हत्या से सनसनी

संक्षेप:

विवाद घर के सामने स्थित सहन की जमीन को लेकर लंबे समय से चले आ रहे पट्टीदारी के झगड़े से जुड़ा था। आरोप है कि इसी विवाद में रामजतन निषाद पक्ष ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से दो राउंड फायरिंग की। पंकज जान बचाने के लिए घर के भीतर भागा, लेकिन आरोपियों ने दरवाजे पर चढ़कर गोली चला दी।

Jan 25, 2026 02:29 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर में रविवार की सुबह-सुबह बड़ी वारदात हो गई। यहां झंगहा थाना क्षेत्र के दुबौली गांव में सहन की जमीन को लेकर हुए पुराने विवाद में 38 वर्षीय पंकज निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रविवार सुबह करीब 9 बजे की है। खुद पर हमला होता देख पंकज अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर भागा लेकिन हमलावरों ने दरवाजे पर चढ़कर उसे गोली दाग दी। गोली पंकज के पेट में लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोपहर में उसकी मौत हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद घर के सामने स्थित सहन की जमीन को लेकर लंबे समय से चले आ रहे पट्टीदारी के झगड़े से जुड़ा था। आरोप है कि इसी विवाद में रामजतन निषाद पक्ष ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से दो राउंड फायरिंग की। जान बचाने के लिए पंकज घर के भीतर भागा, लेकिन आरोपियों ने दरवाजे पर चढ़कर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

ये भी पढ़ें:खत्म नहीं होंगे ट्रैफिक उल्लंघन वाले ई चालान, यूपी सरकार को SC ने दिया ये आदेश

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पक्ष परिवार सहित गाड़ी में सवार होकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अनूप सिंह, गोबडौर, बोहबार और नई बाजार चौकी प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखा कारतूस बरामद किए हैं और फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि सहन की जमीन को लेकर दोनों पट्टीदारों के बीच करीब छह महीने पहले सुलह-समझौता हुआ था, लेकिन इसके बावजूद धमकियों और तनाव का माहौल बना हुआ था। इससे पहले भी इसी विवाद में पंकज के छोटे भाई पर कुदाल से हमला किया जा चुका था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुआ था।

ये भी पढ़ें:यूपी के इन स्कूलों को योगी सरकार 25 लाख से सवा करोड़ तक की देगी मदद, बदले नियम

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नामजद आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर गहन जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |