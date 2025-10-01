young man fed up with domestic strife hanged himself his wife distraught by her husband death also consumed poison घरेलू कलह से तंग युवक ने लगाई फांसी, पति की मौत से दुखी पत्नी ने भी खाया जहर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, रायबरेलीWed, 1 Oct 2025 03:03 PM
यूपी के रायबरेली जिले में घरेलू कलह ने एक युवक की मौत की वजह बन गई। बछरावां थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले दंपति के बीच बीते मंगलवार की देर शाम किसी बात को लेकर आपस में हुई कहासुनी के बाद नाराज पति ने घर के बाहर स्थित बबूल के पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसकी जानकारी मिलते ही पत्नी ने भी घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर महिला को इलाज के लिए सीएससी पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बछरावां थाने के कुशली खेड़ा मजरे खैरहनी गांव के रहने वाले मुकेश कुमार का अपनी पत्नी कोमल से किसी बात को लेकर बीते मंगलवार की देर शाम किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच आपस में विवाद होने लगा। पत्नी से नाराज होकर पति मुकेश कुमार गांव के बाहर स्थित बबूल के पेड़ के सहारे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसकी खबर जब घर पहुंची तो पति की मौत का सदमा व पत्नी कोयल बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने घर में रखी सल्फास की गोली खा ली। इससे थोड़ी ही देर में महिला की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे इलाज के लिए लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए।

सीएससी में तैनात डॉक्टर अभय चतुर्वेदी ने महिला की हालत गंभीर देखकर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना प्रभारी राजीव सिंह का कहना है कि इस मामले में अभी तक उन्हें कोई तहरीर नहीं मिली है। लेकिन घटना को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और मृतक के परिजनों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

