घरेलू कलह से तंग युवक ने लगाई फांसी, पति की मौत से दुखी पत्नी ने भी खाया जहर

यूपी के रायबरेली जिले में घरेलू कलह ने एक युवक की मौत की वजह बन गई। बछरावां थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले दंपति के बीच बीते मंगलवार की देर शाम किसी बात को लेकर आपस में हुई कहासुनी के बाद नाराज पति ने घर के बाहर स्थित बबूल के पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसकी जानकारी मिलते ही पत्नी ने भी घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर महिला को इलाज के लिए सीएससी पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बछरावां थाने के कुशली खेड़ा मजरे खैरहनी गांव के रहने वाले मुकेश कुमार का अपनी पत्नी कोमल से किसी बात को लेकर बीते मंगलवार की देर शाम किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच आपस में विवाद होने लगा। पत्नी से नाराज होकर पति मुकेश कुमार गांव के बाहर स्थित बबूल के पेड़ के सहारे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसकी खबर जब घर पहुंची तो पति की मौत का सदमा व पत्नी कोयल बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने घर में रखी सल्फास की गोली खा ली। इससे थोड़ी ही देर में महिला की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे इलाज के लिए लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए।