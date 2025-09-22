young man entered his house and started playing with cobra snake but died after being bitten by it घर में घुसे कोबरा से खेलने लगा युवक, सांप को गले में डालते ही डंसा, दिखावे के चक्कर में गई जान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
घर में घुसे कोबरा से खेलने लगा युवक, सांप को गले में डालते ही डंसा, दिखावे के चक्कर में गई जान

मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में कोबरा सांप घुस गया। एक युवक उसे पकड़ने के लिए पहुंचा। युवक ने सांप को पकड़ने के बाद उससे खेलने लगा। इसी दौरान सांप ने युवक को डंस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगरMon, 22 Sep 2025 03:38 PM
आज कल लोग थोड़े से लाइक और कमेंट के चक्कर में अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये खिलवाड़ लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर से भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। जिले के मोरना गांव में एक घर के अंदर कोबरा सांप घुस गया। सांप को देखते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। एक युवक ने सांप को पकड़ने के लिए हामी भर दी। इसके बाद वह सांप को पकड़ने पहुंचा और सांप से युवक खेलने लगा। यही गलती उस पर भारी पड़ गई। सांप ने युवक को डंस लिया। इससे युवक की हालत बिगड़ गई। लोग युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर दी है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

थाना भोपा क्षेत्र के गांव मोरना मे गोगा जाहरवीर म्हाड़ी मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय मोहित उर्फ टिंकू मजदूरी करता था। शनिवार शाम गांव के ही मंगल प्रजापति के घर सांप निकलने का शोर मचा। इस पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मोहित भी मौके पर पहुंच गया और सांप पकड़ने लगा। इस दौरान सांप ने उसे डंस लिया। यह देख वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में मोहित की हालत बिगड़ गई। इसका पता चलने पर मोहित के परिजन भी पहुंच गए। वे लोगों की मदद से उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

मृतक के भाई अमित ने थाने पर तहरीर दी। आरोप लगाया कि मंगल प्रजापति के घर से दो व्यक्ति उनके घर आए और भाई मोहित को बुलाकर ले गए। घर ले जाकर उसे सांप पकड़ने के लिए कहा। सांप के डंसने के बाद मोहित को घर से बाहर भेज दिया। परिजन मोहित को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सांप से खेलने का वीडियो वायरल

घर में घुसे सांप के साथ खिलवाड़ करने से युवक की जान चली गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक किस तरह से सांप से खेल रहा है। युवक ने सांप को उठाकर अपने गले में भी डाल रखा है। इसी बीच सांप युवक को डंस लेता है, जिससे उसकी हालत बिगड़ती चली जाती है। पुलिस ने बताया कि बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। सांप को जंगल में छुड़वा दिया गया है।

