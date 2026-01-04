प्रेमिका को भगा ले गया युवक, गुस्साए पिता ने प्रेमी के जीजा को चाकू से गोदकर मार डाला
एटा के कांशीराम कालोनी में दिन दहाड़े युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बचाने आए एक युवक को घायल कर दिया। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
यूपी के एटा के कांशीराम कालोनी में दिन दहाड़े युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बचाने आए एक युवक को घायल कर दिया। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हत्या की जानकारी मिलने पर पहुंची भीड़ ने मेडिकल कॉलेज के बाहर जाम लगा दिया। युवक का साला एक माह पहले लड़की को भगा ले गया था। इसी रंजिश में हत्या कर दी गई।
थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के मानपुर कालोनी निवासी अर्जुन एक माह पहले जैथरा से एक युवती को भगा ले गया था। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने युवती को बरामद किया था। इसका विवाद थमा नहीं था। तीन दिन पहले इस मामले में पंचायत भी हुई थी। दोनों पक्षों से तनाव चल रहा था। रविवार की दोपहर को युवती के पिता रामू परिजनों के साथ कांशीराम कालोनी में पहुंच गए। यहां अर्जुन के बहनोई साहिबा (32) पुत्र रायसिंह पर चाकुओं से हमला कर दिया। दिन दहाड़े हमला होते देख आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। उसे बचाने के लिए पहुंचे सुरजीत पर हमला कर दिया। इससे अन्य लोग भी डर गए।
हमलावर तब तक चाकू बरसाते रहे जब तक उसके प्राण पखेरु ना उड़ गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। परिवार के लोगों ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इसमें डाक्टरों ने साहिबा को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलने पर दर्जनों की संख्या में लोग मेडिकल कॉलेज में एकत्रित हो गए। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जाम लगा दिया। हत्या की खबर मिलने पर एसएसपी श्याम नारायण सिंह सहित अन्य अधिकारी पहुंच गए। अधिकारियों के आश्वासन पर शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।