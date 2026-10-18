कोई और रास्ता नहीं...रेप के आरोप से दुखी युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान; 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला

बांदा में एक युवक ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। मरने से पहले उसने छह पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। युवक के परिवार के लोगों ने एक युवती पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिवारवालों के मुताबिक युवक खुद पर रेप का आरोप लगाए जाने से दुखी था। मरने वाला युवक कत्ल के आरोप में डेढ़ साल पहले जेल जा चुका था।

बांदा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बांदा में हत्या और रेप के आरोपी युवक ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। मरने से पहले उसने छह पन्नों का सुसाइड नोट लिखा जिसमें एक युवती को मौत का जिम्मेदार बताया। मृतक के परिजनों का कहना है कि गांव में रहने वाली युवती और पुलिस बेटे को प्रताड़ित कर रही थी। इसी से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। मरने वाला युवक कत्ल के आरोप में डेढ़ साल पहले जेल जा चुका था, फिलहाल वह जमानत पर था। सुसाइड से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो में उसने कहा है कि उसके पास अब दूसरा कोई और रास्ता नहीं बचा है। उसने प्रधान से अपने पापा का साथ देने और बहनों की शादी में सहयोग करने की अपील की है। एसपी का कहना है कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

बदौसा के फतेहगंज स्थित डढ़वा मानपुर के कर्मा डाड़ी गांव निवासी पुप्पेंद्र ने बताया कि उसका 24 वर्षीय चचेरा भाई आशीष सेन शुक्रवार रात देवी के दर्शन करने की बात कह कर घर से निकला था। उसने वकीलन पुरवा के पास ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। उसकी गर्दन धड़ से अलग थी। पुलिस ने उसकी जेब से मिले आधार कार्ड और मोबाइल से परिजनों को सूचना दी। चचेरे भाई ने बताया कि आशीष गांव में रहकर पेंटिंग का काम करता था। पुष्पेंद्र का कहना है कि गांव की एक युवती ने आशीष पर रेप का झूठा आरोप लगा दिया था। जबकि वह 15 अक्तूबर को गांव में ही नहीं था।

युवती पर बार-बार प्रताड़ित करने का आरोप आरोप लगाया कि युवती झूठा आरोप लगा रुपये ऐंठना चाहती थी। वह बार-बार उसे प्रताड़ित करती थी। पुलिस भी परेशान कर रही थी। इसी से परेशान होकर उसने जान दे दी। पुलिस का कहना है कि डेढ़ साल पहले एक महिला की हत्या में आशीष का नाम आया था, उसे जेल भेजा गया था। सात-आठ महीने पहले ही वह जमानत पर बाहर आया था। एसपी पलाश बंसल के मुताबिक शुक्रवार को एक युवती ने थाने में सूचना दी थी कि तीन लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है।