कोई और रास्ता नहीं...रेप के आरोप से दुखी युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान; 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला
बांदा में एक युवक ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। मरने से पहले उसने छह पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। युवक के परिवार के लोगों ने एक युवती पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिवारवालों के मुताबिक युवक खुद पर रेप का आरोप लगाए जाने से दुखी था। मरने वाला युवक कत्ल के आरोप में डेढ़ साल पहले जेल जा चुका था।
बांदा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बांदा में हत्या और रेप के आरोपी युवक ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। मरने से पहले उसने छह पन्नों का सुसाइड नोट लिखा जिसमें एक युवती को मौत का जिम्मेदार बताया। मृतक के परिजनों का कहना है कि गांव में रहने वाली युवती और पुलिस बेटे को प्रताड़ित कर रही थी। इसी से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। मरने वाला युवक कत्ल के आरोप में डेढ़ साल पहले जेल जा चुका था, फिलहाल वह जमानत पर था। सुसाइड से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो में उसने कहा है कि उसके पास अब दूसरा कोई और रास्ता नहीं बचा है। उसने प्रधान से अपने पापा का साथ देने और बहनों की शादी में सहयोग करने की अपील की है। एसपी का कहना है कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
बदौसा के फतेहगंज स्थित डढ़वा मानपुर के कर्मा डाड़ी गांव निवासी पुप्पेंद्र ने बताया कि उसका 24 वर्षीय चचेरा भाई आशीष सेन शुक्रवार रात देवी के दर्शन करने की बात कह कर घर से निकला था। उसने वकीलन पुरवा के पास ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। उसकी गर्दन धड़ से अलग थी। पुलिस ने उसकी जेब से मिले आधार कार्ड और मोबाइल से परिजनों को सूचना दी। चचेरे भाई ने बताया कि आशीष गांव में रहकर पेंटिंग का काम करता था। पुष्पेंद्र का कहना है कि गांव की एक युवती ने आशीष पर रेप का झूठा आरोप लगा दिया था। जबकि वह 15 अक्तूबर को गांव में ही नहीं था।
युवती पर बार-बार प्रताड़ित करने का आरोप
आरोप लगाया कि युवती झूठा आरोप लगा रुपये ऐंठना चाहती थी। वह बार-बार उसे प्रताड़ित करती थी। पुलिस भी परेशान कर रही थी। इसी से परेशान होकर उसने जान दे दी। पुलिस का कहना है कि डेढ़ साल पहले एक महिला की हत्या में आशीष का नाम आया था, उसे जेल भेजा गया था। सात-आठ महीने पहले ही वह जमानत पर बाहर आया था। एसपी पलाश बंसल के मुताबिक शुक्रवार को एक युवती ने थाने में सूचना दी थी कि तीन लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है।
मेरे पापा का साथ देना तुम्हीं सहारा हो
मरने से पहले आशीष ने वीडियो वायरल कर कहा था कि रमेश प्रधान जी, मेरे पापा का साथ देना। आपसे मेरी विनती है कि मेरी दो बहनें हैं। शादी में सहयोग करना मैं चला, तुम्हीं सहारा हो...बाबू जी रामराम। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। दोबारा घर गया तो दिक्कत होगी। कहा कि प्रधान जी, युवती से पूछ लें वह सब बताएगी। हालांकि ‘लाइव हिन्दुतान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें