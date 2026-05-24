VIDEO: यमुना प्रदूषण के खिलाफ युवक का अनोखा प्रदर्शन, कॉकरोच बनकर नाले में उतरा

मथुरा में यमुना नदी के प्रदूषण और फैली गंदगी के खिलाफ एक युवक ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। युवक ने वृंदावन के बिहार घाट पर कॉकरोच के वेश में नाले में उतरकर डांस करते हुए विरोध जताया।

UP News: यूपी के मथुरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां यमुना नदी के प्रदूषण और मथुरा में फैली गंदगी के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध जताने वाला सामाजिक कार्यकर्ता शनिवार को वृंदावन के बिहार घाट पर 'कॉकरोच' के वेश में नाले में उतरकर विरोध जताया। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है।

इसके पहले शुक्रवार को युवक दीपक शर्मा कॉकरोच का रूप धारण कर नाचते-गाते निगम परिसर में पहुंचा तो अधिकारी, कर्मचारी और आम लोग हैरान रह गए। शनिवार को दीपक शर्मा को वृंदावन के बिहार घाट पर उसी वेश में नाले में उतरते देखा गया। उन्होंने कहा कि यमुना प्रदूषित हो रही है। बिना शोधन के इन नालों का पानी यमुना में क्यों जा रहा हैं? जब तक यमुना साफ नहीं हो जाती और यमुना में गिरने वाले नाले बंद नहीं हो जाते, तब तक वह नहीं रुकेंगे।

उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें नगर निगम कार्यालय से फोन आए और नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें धमकी दी। हालांकि, नगर आयुक्त जग प्रवेश ने बताया कि उन्होंने खुद दीपक शर्मा से उनकी शिकायत सुनने के लिए संपर्क किया था, लेकिन वह दोनों बार नहीं आए। नगर आयुक्त ने कहना है कि कार्यालय ने उन्हें कल शाम और आज सुबह फोन करके बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आए। कम से कम उन्हें आकर अपनी शिकायत तो बतानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दीपक का इस मुद्दे पर बोलने के लिए स्वागत है और हम उनकी चिंताओं को उनकी संतुष्टि के अनुसार हल करने का प्रयास करेंगे।

कॉकरोच का वेश धरे दीपक शर्मा ने शुक्रवार को कहा था, 'यमुना प्रदूषण और शहर की गंदगी से मुंह मोड़े बैठे नाकारा अधिकारियों की आंखें खोलने के लिए मुझे यह रूप धारण करना पड़ा। जब हम जैसे युवा तथ्य लेकर न्यायालय जाते हैं, तब ऊंचे पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग हमें कॉकरोच कहकर मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं।'

दीपक का यह कृत्य कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नामक एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा शुक्रवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चलाए गए अभियान के ठीक बाद सामने आया है। यह व्यंग्यात्मक मंच पिछले सप्ताह भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत द्वारा एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कॉकरोच और परजीवों के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर हुए विवाद के बाद अस्तित्व में आया। सीजेआई ने बाद में स्पष्ट किया कि फर्जी डिग्रियों के माध्यम से विधि पेशे में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर लक्षित उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से उद्धृत किया गया था।