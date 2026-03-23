ड्यूटी पर जा रहे युवक को सांड़ ने उठाकर पटका, पिता की मौत के सदमे में बेटी भी दुनिया से चल बसी
बुलंदशहर के गांव रामघाट में हुई दर्दनाक घटना ने लोगों को विचलित कर दिया। सांड की टक्कर से हुए हादसे में पिता की मौत की खबर सुनकर सदमे में आई पुत्री की हालत बिगड़ गई।
Bulandshahr News: बुलंदशहर के गांव रामघाट में हुई दर्दनाक घटना ने लोगों को विचलित कर दिया। सांड की टक्कर से हुए हादसे में पिता की मौत की खबर सुनकर सदमे में आई पुत्री की हालत बिगड़ गई। उसे पास के अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता-पुत्री की मौत से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक व्याप्त है।
ग्राम रामघाट निवासी 55 वर्षीय लक्ष्मी नारायण रावल मथुरिया इंटर कॉलेज डिबाई में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। रोजाना की तरह रविवार रात वह रामघाट से डिबाई अपनी ड्यूटी पर बाइक से जा रहे थे। रात करीब 10 बजे नरौरा से बेलोंन के बीच नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास उनकी बाइक की एक सांड से टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लक्ष्मी नारायण को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान रात में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
पिता की मौत से सदमे में आई थी बेटी
सूचना पर नरौरा पुलिस अस्पताल पहुंची और लक्ष्मी नारायण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले परिजनों को सूचित किया। लक्ष्मी नारायण की छोटी बेटी 17 वर्षीय ममता ने पिता की मौत की खबर सुनी तो वह सदमे में आ गई। उसकी हालत बिगड़ गई। उसे लेकर परिजन पास के अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने ममता को मृत घोषित कर दिया।
मृतक की पत्नी रहीं हैं ग्राम प्रधान
मृतक लक्ष्मी नारायण रावल की पत्नी कृष्णा देवी रामघाट ग्राम की प्रधान रह चुकी हैं। परिवार में छह बच्चे हैं, जिनमें चार का विवाह हो चुका है। बेटा ललित और पुत्री ममता अविवाहित थे। नरौरा थाना प्रभारी ने बताया कि लक्ष्मी नारायण का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।
पिता-पुत्री की मौत से गांव में शोक
पिता-पुत्री की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। रामघाट गांव में शोक व्याप्त है। रामघाट गंगा तट पर ललित ने मुखाग्नि देकर पिता और बहन का अंतिम संस्कार किया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें