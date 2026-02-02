युवक की मौत के बाद रणक्षेत्र बना गांव, पुलिस-परिजनों के बीच झड़प; इंस्पेक्टर समेत 12 घायल

संक्षेप: प्रतापगढ़ में एक युवक की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। वहीं, परिजन एफआईआर दर्ज हुए बिना अंतिम संस्कार को तैयार नहीं हो रहे थे। पुलिस ने जब दबाव बनाया तो मारपीट हो गई। इसमें इंस्पेक्टर, दारोगा और महिला सिपाही सहित दर्जनभर पुलिसवाले घायल हो गए।

यूपी के प्रतापगढ़ में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। वहीं, परिजन एफआईआर दर्ज हुए बिना अंतिम संस्कार को तैयार नहीं हो रहे थे। पुलिस ने दबाव बनाया तो मारपीट हो गई। इसमें इंस्पेक्टर, दारोगा और महिला सिपाही सहित दर्जनभर पुलिसवाले घायल हो गए। मृतक के परिजनों सहित कई ग्रामीण भी घायल हुए। घायलों को आनन-फानन अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की तो परिजन अंतिम संस्कार को तैयार हुए। देर शाम पुलिस सुरक्षा में मानिकपुर राजघाट पर शव का अंतिम संस्कार हुआ तो मामला शांत हुआ।

मानिकपुर थाना क्षेत्र के बिछलहला साहूमई गांव का है। पवन श्रीवास्तव के 22 वर्षीय बेटे सूरज की शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम में विसरा प्रिजर्व किया गया है। शनिवार शाम मृतक का शव घर पहुंचा तो परिजनों में रोना पीटना मच गया। मृतक की मां सुनीता देवी ने बेटे को जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्रधान समेत तीन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर पुलिस को दी।

गिरफ्तारी की मांग कर ग्रामीणों ने काटा हंगामा परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की, जिससे रविवार को उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। मृतक के मामा, चाचा कभी सरकार तो कभी जनप्रतिनिधियों को कोसते रहे। परिजन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। मांग पूरी हुए बिना शव उठाने को तैयार नहीं थे। पुलिस दिनभर मान मनौव्वल करती रही। चर्चा रही कि शाम को पुलिस को किसी ने बता दिया कि लोग शव हाईवे पर रखने जा रहे हैं। इस चर्चा की पुष्टि तो नहीं हुई लेकिन बताया जाता है कि पुलिसवाले अंतिम संस्कार के लिए जबरन शव उठाने का प्रयास करने लगे।

पुलिस से भिड़े ग्रामीण इससे नाराज मृतक के परिजन और ग्रामीण पुलिस से भिड़ गए। शव को लेकर खींचतान होने लगी, पुलिस और ग्रामीणों में हाथापाई और मारपीट हुई। मौके पर अफरातफरी मच गई। मारपीट में इंस्पेक्टर नरेन्द्र सिंह, उनके हमराही काशी और अनुज कुमार, एसआई अचिंत्य कुमार शुक्ला, एसआई देवीदीन बुंदेला, महिला सिपाही किरन बिंद व सिपाही संजीव, ध्यानचंद, मगन शर्मा, शिवशंकर, विपिनलाल, रामलखन घायल हो गए। इसके साथ ही मृतक के भाई मोनू, चाचा संतोष कुमार व मामी सुमन सहित कई ग्रामीण घायल हो गए। घायलों को कालाकांकर सीएचसी ले जाया गया। पुलिस ने मृतक की मां की तहरीर पर प्रधान समेत तीन लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की।