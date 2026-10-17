पुलिस के छापे के दौरान छत से गिरकर युवक की मौत, भड़का गुस्सा; 2 सिपाही सस्पेंड
आगरा में पुलिस की छापेमारी के दौरान एक युवक छत से गिरकर मारा गया। परिवारवालों ने पुलिस कर्मियों पर युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। भड़के लोगों ने सड़क जाम करने की भी कोशिश की। अधिकारियों ने दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है।
आगरा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के आगरा में शुक्रवार की रात पुलिस की छापामारी के दौरान छत से गिरकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से लोगों का गुस्सा भड़क गया। शनिवार की सुबह रावली के सामने जुटे लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह समझा-बुझाकर लोगों को शांत कराया। मृतक के परिवारवालों ने छापा मारने गए पुलिसवालों पर युवक को धक्का देने का आरोप लगाया है। दो आरोपी पुलिस कांस्टेबलों आकाश शर्मा और शुभम राठी को सस्पेंड कर दिया गया है।
घटना, आगरा के रकाबगंज रावली स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा वाली गली की है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात पुलिस वहां दबिश देने गई थी। इसी दौरान छत से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान ललित पुत्र चंदन सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने रकाबगंज थाने के दो सिपाहियों पर युवक को धक्का देकर नीचे गिराने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस कमिश्नरेट ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में यदि पुलिसकर्मियों की गलती साबित होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कैसे क्या हुआ?
शुक्रवार की रात आगरा के रकाबगंज थाने के दो सिपाही फाटक वाली इमारत में दबिश देने पहुंचे थे। उस समय छत पर कुछ युवक ताश खेल रहे थे। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर युवक बुरी तरह डर गए। वे ताश खेलना छोड़ मौके से भागने लगे। वहां भगदड़ सी मच गई। इसी दौरान ललित छत से नीचे गिर गया। गिरने से उसका सिर फट गया। मौके पर ही ललित की दर्दनाक मौत हो गई। ललित के परिवारीजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टों ने ललित के शरीर की जांच की। जांच के बाद डॉक्टरों ने ललित को मृत घोषित कर दिया।
ललित के परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
इस घटना से ललित के परिवारीजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि ललित खुद छत से नीचे नहीं गिरा बल्कि पुलिसकर्मियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। परिवारवालों ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। वहीं, इस घटना से लोगों में गुस्सा फैल गया। आक्रोशित लोग शनिवार की सुबह रावली के सामने इक्ट्ठा हो गए। विधायक समेत कई अन्य नेता भी वहां पहुंच गए। गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम करने का प्रयास किया। सूचना पर एडीसीपी प्रोटोकॉल राजकुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझा-बुझाकर किसी तरह शांत कराया। पुलिस ने आरोपी बताए जा रहे सिपाही आकाश शर्मा और शुभम राठी को सस्पेंड कर दिया है। युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि घटना की गहराई से जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें