पुलिस के छापे के दौरान छत से गिरकर युवक की मौत, भड़का गुस्सा; 2 सिपाही सस्पेंड

आगरा में पुलिस की छापेमारी के दौरान एक युवक छत से गिरकर मारा गया। परिवारवालों ने पुलिस कर्मियों पर युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। भड़के लोगों ने सड़क जाम करने की भी कोशिश की। अधिकारियों ने दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

आगरा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के आगरा में शुक्रवार की रात पुलिस की छापामारी के दौरान छत से गिरकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से लोगों का गुस्सा भड़क गया। शनिवार की सुबह रावली के सामने जुटे लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह समझा-बुझाकर लोगों को शांत कराया। मृतक के परिवारवालों ने छापा मारने गए पुलिसवालों पर युवक को धक्का देने का आरोप लगाया है। दो आरोपी पुलिस कांस्टेबलों आकाश शर्मा और शुभम राठी को सस्पेंड कर दिया गया है।

घटना, आगरा के रकाबगंज रावली स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा वाली गली की है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात पुलिस वहां दबिश देने गई थी। इसी दौरान छत से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान ललित पुत्र चंदन सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने रकाबगंज थाने के दो सिपाहियों पर युवक को धक्का देकर नीचे गिराने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस कमिश्नरेट ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में यदि पुलिसकर्मियों की गलती साबित होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कैसे क्या हुआ? शुक्रवार की रात आगरा के रकाबगंज थाने के दो सिपाही फाटक वाली इमारत में दबिश देने पहुंचे थे। उस समय छत पर कुछ युवक ताश खेल रहे थे। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर युवक बुरी तरह डर गए। वे ताश खेलना छोड़ मौके से भागने लगे। वहां भगदड़ सी मच गई। इसी दौरान ललित छत से नीचे गिर गया। गिरने से उसका सिर फट गया। मौके पर ही ललित की दर्दनाक मौत हो गई। ललित के परिवारीजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टों ने ललित के शरीर की जांच की। जांच के बाद डॉक्टरों ने ललित को मृत घोषित कर दिया।