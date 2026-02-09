पबजी गेम की लत ने ली युवक की जान, देर रात खेलते समय फटी दिमाग की नस; मौत
मेरठ में पबजी गेम की लत ने एक युवक की जान ले ली। देर रात तक मोबाइल पर गेम खेल रहे युवक के दिमाग की नस फट गई। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो युवक का ब्लड प्रेशर 300 पार पहुंच गया था। दो दिन अस्पताल में उपचार के बाद रविवार सुबह उसकी मौत हो गई।
यूपी के गाजियाबाद में कोरियन गेम की लत में तीन बहनों द्वारा आत्महत्या की दिल दहला देने वाली घटना के बाद मेरठ में पबजी गेम की लत ने एक युवक की जान ले ली। देर रात तक मोबाइल पर गेम खेल रहे युवक के दिमाग की नस फट गई। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो युवक का ब्लड प्रेशर 300 पार पहुंच गया था। दो दिन अस्पताल में उपचार के बाद रविवार सुबह युवक की मौत हो गई।
खैरनगर गूलर वाली गली के रहने वाल प्रॉपर्टी डीलर फारुक का 22 वषीय बेटा मोहम्मद कैफ शुक्रवार रात हेडफोन लगाकर मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहा था। परिजनों ने बताया कि देर रात करीब तीन बजे गेम खेलते खेलते कैफ बेड से नीचे गिर गया। परिजनों को इसका पता लगा तो वह उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। तब उसका ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच गया था। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया। दो दिन दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान रविवार सुबह कैफ की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। कैफ के जीजा शाहिद ने बताया कि कैफ परिवार में इकलौता बेटा था। डॉक्टरों ने ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिमाग की नस फटना मौत का कारण बताया है।
रात-रातभर खेलता था मोबाइल पर गेम
पबजी की लत ने परिवार एक इकलौता चिराग बुझा दिया। कैफ की अचानक हुई मौत के बाद परिवार को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों के अनुसार करीब चार माह से कैफ को मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने का शौक लगा था। इससे पहले वह रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। पिता फारुक ने बताया कि कैफ मोबाइल पर गेम खेलने का आदी हो चुका था। रात रातभर मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। कई बार परिजनों ने इससे मना किया लेकिन वह नहीं माना।
