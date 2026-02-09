Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung man died after a brain hemorrhage while playing PUBG late at night
पबजी गेम की लत ने ली युवक की जान, देर रात खेलते समय फटी दिमाग की नस; मौत

पबजी गेम की लत ने ली युवक की जान, देर रात खेलते समय फटी दिमाग की नस; मौत

संक्षेप:

मेरठ में पबजी गेम की लत ने एक युवक की जान ले ली। देर रात तक मोबाइल पर गेम खेल रहे युवक के दिमाग की नस फट गई। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो युवक का ब्लड प्रेशर 300 पार पहुंच गया था। दो दिन अस्पताल में उपचार के बाद रविवार सुबह उसकी मौत हो गई।

Feb 09, 2026 06:29 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, मेरठ
share Share
Follow Us on

यूपी के गाजियाबाद में कोरियन गेम की लत में तीन बहनों द्वारा आत्महत्या की दिल दहला देने वाली घटना के बाद मेरठ में पबजी गेम की लत ने एक युवक की जान ले ली। देर रात तक मोबाइल पर गेम खेल रहे युवक के दिमाग की नस फट गई। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे तो युवक का ब्लड प्रेशर 300 पार पहुंच गया था। दो दिन अस्पताल में उपचार के बाद रविवार सुबह युवक की मौत हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

खैरनगर गूलर वाली गली के रहने वाल प्रॉपर्टी डीलर फारुक का 22 वषीय बेटा मोहम्मद कैफ शुक्रवार रात हेडफोन लगाकर मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहा था। परिजनों ने बताया कि देर रात करीब तीन बजे गेम खेलते खेलते कैफ बेड से नीचे गिर गया। परिजनों को इसका पता लगा तो वह उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। तब उसका ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच गया था। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया। दो दिन दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान रविवार सुबह कैफ की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। कैफ के जीजा शाहिद ने बताया कि कैफ परिवार में इकलौता बेटा था। डॉक्टरों ने ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिमाग की नस फटना मौत का कारण बताया है।

ये भी पढ़ें:गंगा एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार ने भंडारे जा रहे 8 लोगों को रौंदा, चार की मौत

रात-रातभर खेलता था मोबाइल पर गेम

पबजी की लत ने परिवार एक इकलौता चिराग बुझा दिया। कैफ की अचानक हुई मौत के बाद परिवार को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों के अनुसार करीब चार माह से कैफ को मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने का शौक लगा था। इससे पहले वह रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। पिता फारुक ने बताया कि कैफ मोबाइल पर गेम खेलने का आदी हो चुका था। रात रातभर मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। कई बार परिजनों ने इससे मना किया लेकिन वह नहीं माना।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Meerut Meerut News Meerut Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |