UP News

होटल में युवक ने कर दी कॉलगर्ल की डिमांड, लड़की नहीं मिली तो हो गया बेकाबू; चला दीं गोलियां

सुमित ने बताया कि शुक्रवार को एक युवक बाइक पर आया और कॉलगर्ल देने की बात कही। सुमित ने कहा कि युवक की इस तरह की मांग से वे हैरान रह गए। उन्होंने युवक को बताया कि होटल में इस तरह का काम नहीं होता। इस पर युवक अचानक भड़क गया।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, मेरठSat, 9 Aug 2025 12:55 PM
यूपी के मेरठ के एक होटल में गजब कांड हो गया। यहां आए एक युवक ने होटल में कॉलगर्ल नहीं देने पर गोलियां चला दीं। आरोपी ने होटल मालिकों पर दबाव बनाया और कॉलगर्ल की मांग की। घटना सीसीटीवी में रिकार्ड हो गई, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी की है। मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामला मेरठ के टीपीनगर के वेदव्यासपुरी स्थित होटल का है। घटना की इलाके में काफी चर्चा हो रही है।

मेरठ के वेदव्यासपुरी में डिवाइड रोड पर होटल है। होटल को सुमित और अमित दोनों संचालित करते हैं। सुमित ने बताया कि शुक्रवार सुबह 9.30 बजे एक युवक बाइक पर आया और कॉलगर्ल देने की बात कही। सुमित ने कहा कि युवक की इस तरह की मांग से वे हैरान रह गए। उन्होंने युवक को बताया कि होटल में इस तरह का काम नहीं होता। इस पर युवक अचानक भड़क गया।

आरोप है कि उसने तुरंत गाली गलौज शुरू कर दी। सुमित के मुताबिक कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार युवक ने इस तरह की अनर्गल मांग कैसे कर दी और मना करने पर वह इस तरह से उग्र कैसे हो गया। बहरहाल, होटल वालों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी बात पर अड़े रहे। अंत में युवक ने धमकी दी और उस समय मौके से चला गया।

मुंह पर रुमाल बांधकर दोबारा पहुंचा आरोपी युवक

आरोपी युवक करीब 10 बजे आरोपी दोबारा मुंह पर रुमाल बांधकर आया और होटल पर फायरिंग कर दी। गोली शीशे में लगी और काउंटर पर बैठे सुमित ने छिपकर जान बचाई। थाना पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली। आरोपी की पहचान टीपीनगर क्षेत्र निवासी राज के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तमंचा भी बरामद कर लिया।

