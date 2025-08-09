young man crossed all limits entered the house and pointed a gun at the girl s father सिरफिरे ने पार कर दी हर हद, घर में घुसा और लड़की के पिता पर तान दिया तमंचा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsyoung man crossed all limits entered the house and pointed a gun at the girl s father

सिरफिरे ने पार कर दी हर हद, घर में घुसा और लड़की के पिता पर तान दिया तमंचा

इसके पहले आरोपित ने युवती पर तेजाब डालने की कोशिश की थी। तब उसने भागकर खुद को बचाया था। आरोपित उस पर शादी का दबाव बना रहा है। वह उससे बात तक नहीं करना चाहती है। आरोपित उसका रास्ता रोक लेता है। उसका हाथ पकड़कर अभद्रता करता है। वह भयभीत है। इस बार तो हद ही हो गई। उसके पिता पर तमंचा तान दिया।

Ajay Singh संवाददाता, आगराSat, 9 Aug 2025 08:56 AM
यूपी के आगरा में एक सिरफिरे ने हर हद पार कर दी। उसकी वजह से शहर के सदर क्षेत्र में रहने वाली एक युवती और उसके परिजन दहशत में हैं। आरोप है कि आरोपित शादी का दबाव बना रहा है। घर में घुस आया। युवती के पिता पर तमंचा तान दिया। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। घटना छह अगस्त की है। युवती ने बताया मोहल्ले में रहने वाला सागर उसके पीछे पड़ा है। सागर के पिता मनोज और मां को भी उसकी हरकतों की जानकारी है। वे बेटे को नहीं समझाते। जो भी करता है, उसे सही बताते हैं।

आरोपित में पूर्व में उस पर तेजाब डालने का प्रयास किया था। भागकर उसने खुद को बचाया था। आरोपित उस पर शादी का दबाव बना रहा है। वह उससे बात तक नहीं करना चाहती है। आरोपित उसका रास्ता रोक लेता है। उसका हाथ पकड़कर अभद्रता करता है। वह भयभीत है। इस बार तो हद ही हो गई। उसके पिता पर तमंचा तान दिया। उसका पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। बहुत हिम्मत जुटाकर मुकदमा लिखाने आई है। सदर थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर शेर सिंह ने बताया युवती और उसके परिजनों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आरोपी ने भाई की हत्या करने की धमकी भी दी

युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपित ने भाई को जान से मारने की धमकी दी है। पहले उसे लगा कि ऐसे ही बोल रहा होगा। जब घर पर तमंचा लेकर आ गया तो उसके होश उड़ गए। आरोपित ने तमंचा उसके पिता पर ताना था। वह बुरी तरह डर गई थी। उसे लगा गोली नहीं मार दे। शोर मचाने पर आरोपित भाग गया था। घरवाले इतना डर गए हैं कि उसको व भाई को अकेले बाहर नहीं जाने दे रहे हैं।

बाइक सवारों ने सरेराह युवती से की छेड़छाड़

वहीं आगरा के ही शाहगंज के आजमपाड़ा में शुक्रवार दोपहर बाइक सवार युवकों ने सरेराह एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी। युवती के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देकर भाग निकले। बताया गया है युवती कोचिंग से पढ़कर पैदल घर जा रही थी। एक बाइक पर सवार तीन युवक उसका पीछा कर रहे थे।

