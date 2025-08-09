सिरफिरे ने पार कर दी हर हद, घर में घुसा और लड़की के पिता पर तान दिया तमंचा

इसके पहले आरोपित ने युवती पर तेजाब डालने की कोशिश की थी। तब उसने भागकर खुद को बचाया था। आरोपित उस पर शादी का दबाव बना रहा है। वह उससे बात तक नहीं करना चाहती है। आरोपित उसका रास्ता रोक लेता है। उसका हाथ पकड़कर अभद्रता करता है। वह भयभीत है। इस बार तो हद ही हो गई। उसके पिता पर तमंचा तान दिया।

यूपी के आगरा में एक सिरफिरे ने हर हद पार कर दी। उसकी वजह से शहर के सदर क्षेत्र में रहने वाली एक युवती और उसके परिजन दहशत में हैं। आरोप है कि आरोपित शादी का दबाव बना रहा है। घर में घुस आया। युवती के पिता पर तमंचा तान दिया। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। घटना छह अगस्त की है। युवती ने बताया मोहल्ले में रहने वाला सागर उसके पीछे पड़ा है। सागर के पिता मनोज और मां को भी उसकी हरकतों की जानकारी है। वे बेटे को नहीं समझाते। जो भी करता है, उसे सही बताते हैं।

आरोपित में पूर्व में उस पर तेजाब डालने का प्रयास किया था। भागकर उसने खुद को बचाया था। आरोपित उस पर शादी का दबाव बना रहा है। वह उससे बात तक नहीं करना चाहती है। आरोपित उसका रास्ता रोक लेता है। उसका हाथ पकड़कर अभद्रता करता है। वह भयभीत है। इस बार तो हद ही हो गई। उसके पिता पर तमंचा तान दिया। उसका पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। बहुत हिम्मत जुटाकर मुकदमा लिखाने आई है। सदर थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर शेर सिंह ने बताया युवती और उसके परिजनों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आरोपी ने भाई की हत्या करने की धमकी भी दी युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपित ने भाई को जान से मारने की धमकी दी है। पहले उसे लगा कि ऐसे ही बोल रहा होगा। जब घर पर तमंचा लेकर आ गया तो उसके होश उड़ गए। आरोपित ने तमंचा उसके पिता पर ताना था। वह बुरी तरह डर गई थी। उसे लगा गोली नहीं मार दे। शोर मचाने पर आरोपित भाग गया था। घरवाले इतना डर गए हैं कि उसको व भाई को अकेले बाहर नहीं जाने दे रहे हैं।