young man committed suicide by posting a Facebook status of Welcome Death एक तरफा इश्क या बीमारी! फेसबुक पर 'वेलकम मौत' स्टेटस लगाकर युवक ने की आत्महत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung man committed suicide by posting a Facebook status of Welcome Death

एक तरफा इश्क या बीमारी! फेसबुक पर 'वेलकम मौत' स्टेटस लगाकर युवक ने की आत्महत्या

यूपी के महोबा में एक युवक ने  फेसबुक पर वेलकम मौत डीपी पर यह स्टेट्स लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का दावा है कि वह बीमारी से परेशान था। हालांकि उसके दोस्तों का कहना है कि वह एक युवती को पसंद करता था, लेकिन वह उससे बात नहीं करती थी।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, महोबाTue, 7 Oct 2025 10:43 PM
share Share
Follow Us on
एक तरफा इश्क या बीमारी! फेसबुक पर 'वेलकम मौत' स्टेटस लगाकर युवक ने की आत्महत्या

यूपी के महोबा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां वेलकम मौत...अपनी फेसबुक की डीपी पर यह स्टेटस लगाकर 25 साल के युवक ने घर में जहर खाकर जान दे दी। परिजनों का दावा है कि वह बीमारी से परेशान था। हालांकि उसके दोस्तों का कहना है कि वह एक युवती को पसंद करता था, लेकिन वह उससे बात नहीं करती थी। इसी वजह से उसने यह कदम उठाया है।

ये घटना नगर के मलकपुरा वार्ड का है। यहां रहने वाले उदित कटारे किराना व्यापारी हैं। उनका बड़ा बेटा सरकारी नौकरी में है और बीच वाला बेटा व्यापार करता है। सबसे छोटे बेटे ध्रुव कटारे ने सोमवार रात को घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों ने बताया कि उसकी हालत देखकर आनन-फानन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालांकि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह लोग शव लेकर घर आ गए। कोतवाली प्रभारी मनीष पांडेय के अनुसार घर वालों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया।

डॉक्टर जहर खाने की बात कह रहे हैं। परिजन कह रहे कि बीमारी से परेशान होकर जान दी है। उसे कौन सी बीमारी थी, इस बारे में घर वालों ने कुछ नहीं बताया। वहीं, उसके दोस्तों का कहना है कि ध्रुव एक युवती के एकतरफा प्यार में पागल था। पिछले तीन दिनों से वह ज्यादा परेशान था। गलत कदम उठा लेने की बात कहता था। वह लोग उसे लगातार समझा भी रहे थे।

ये भी पढ़ें:हॉरर किलिंग: गुजरात से बुलाकर यूपी में प्रेमी युगल की हत्या,युवती के भाई पर आरोप

बलरामपुर में किशोरी की हत्या कर पानी से भरे गड्ढे में फेंका शव

उधर, बलरामपुर में सोमवार की रात शौच के लिए घर से निकली किशोरी का मंगलवार की सुबह गांव से कुछ दूरी पर खेत के किनारे पानी से भरे गड्ढं में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पानी से शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की मां की ओर से हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या या फिर आत्महत्या की वजह स्पष्ट होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

Mahoba News Up News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |