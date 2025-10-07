एक तरफा इश्क या बीमारी! फेसबुक पर 'वेलकम मौत' स्टेटस लगाकर युवक ने की आत्महत्या

यूपी के महोबा में एक युवक ने फेसबुक पर वेलकम मौत डीपी पर यह स्टेट्स लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का दावा है कि वह बीमारी से परेशान था। हालांकि उसके दोस्तों का कहना है कि वह एक युवती को पसंद करता था, लेकिन वह उससे बात नहीं करती थी।

यूपी के महोबा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां वेलकम मौत...अपनी फेसबुक की डीपी पर यह स्टेटस लगाकर 25 साल के युवक ने घर में जहर खाकर जान दे दी। परिजनों का दावा है कि वह बीमारी से परेशान था। हालांकि उसके दोस्तों का कहना है कि वह एक युवती को पसंद करता था, लेकिन वह उससे बात नहीं करती थी। इसी वजह से उसने यह कदम उठाया है।

ये घटना नगर के मलकपुरा वार्ड का है। यहां रहने वाले उदित कटारे किराना व्यापारी हैं। उनका बड़ा बेटा सरकारी नौकरी में है और बीच वाला बेटा व्यापार करता है। सबसे छोटे बेटे ध्रुव कटारे ने सोमवार रात को घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों ने बताया कि उसकी हालत देखकर आनन-फानन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालांकि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह लोग शव लेकर घर आ गए। कोतवाली प्रभारी मनीष पांडेय के अनुसार घर वालों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया।

डॉक्टर जहर खाने की बात कह रहे हैं। परिजन कह रहे कि बीमारी से परेशान होकर जान दी है। उसे कौन सी बीमारी थी, इस बारे में घर वालों ने कुछ नहीं बताया। वहीं, उसके दोस्तों का कहना है कि ध्रुव एक युवती के एकतरफा प्यार में पागल था। पिछले तीन दिनों से वह ज्यादा परेशान था। गलत कदम उठा लेने की बात कहता था। वह लोग उसे लगातार समझा भी रहे थे।