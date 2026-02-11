दो घंटे समझाते रहे गांववाले, तभी अचानक 120 फीट ऊंचे टॉवर से कूदा लड़का; एकतरफा प्यार में दे दी जान

संक्षेप: 24 वर्षीय सुमित गांव के बाहर लगे 120 फीट ऊंचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। ऊपर से ही वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा। ग्रामीणों ने बताया कि वह रिश्तेदारी की एक युवती से एकतरफा प्यार करता था। उसी से शादी करने की जिद पर अड़ा था। युवती इसके लिए तैयार नहीं थी। चर्चा है कि युवती की बारात 12 फरवरी को आनी है।

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पुराभोज गांव में बुधवार सुबह शादी की जिद पर अड़े एक युवक ने 120 फीट ऊंचे मोबाइल टॉवर से मौत की छलांग लगा दी। इसके पहले करीब दो घंटे तक वहां परिजन और ग्रामीण युवक को समझाते रहे लेकिन वह नहीं माना और कूद गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। युवक के कूदने का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

बुधवार सुबह करीब आठ बजे पुराभोज निवासी 24 वर्षीय सुमित गांव के बाहर लगे 120 फीट ऊंचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। ऊपर से ही वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा। ग्रामीणों ने बताया कि वह रिश्तेदारी की एक युवती से एकतरफा प्यार करता था और उससे शादी करने की जिद पर अड़ा था। परिजन और युवती इसके लिए तैयार नहीं थे। चर्चा रही कि युवती की बारात 12 फरवरी को आनी है। इसकी जानकारी होते ही उसने आपा खो दिया और टॉवर पर चढ़ गया। वह जोर-जोर से चिल्ला रहा था कि उसकी प्रेमिका किसी और की नहीं हो सकती।

नीचे खड़े सुमित के परिजन और ग्रामीण उसे मनाते रहे लेकिन वह नहीं माना। इस बीच पुलिस भी पहुंच गई। दो घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद करीब 10 बजे वह ऊपर से कूद गया। यह देख नीचे खड़े लोगों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसहायगंज ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि युवक के चाचा लखन ने पुलिस को तहरीर दी है। इसमें नशे की हालत में चढ़ने और गिरने की बात कही गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से बात कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।