young man committed suicide by hanging himself in police custody hardoi
Hindi NewsUP Newsyoung man committed suicide by hanging himself in police custody hardoi

पुलिस कस्टडी में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, नाबालिग को भगा ले जाने का था आरोप, विवेचक सस्पेंड

हरदोई में एक युवक ने पुलिस कस्टडी के दौरान फांसी लगाकर जान दे दी। नाबालिग को भगा ले जाने के आरोप में युवक को हिरासत में लेकर कोतवाली आई थी। उधर, युवक के इस कदम से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर एसपी भी मौके पर पहुंचे।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हरदोईMon, 1 Sep 2025 09:50 AM
पुलिस कस्टडी में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, नाबालिग को भगा ले जाने का था आरोप, विवेचक सस्पेंड

यूपी के हरदोई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने पुलिस कस्टडी के दौरान फांसी लगाकर जान दे दी। नाबालिग को भगा ले जाने के आरोप में युवक को हिरासत में लेकर कोतवाली आई थी। जहां बहाने से युवक शौचालय गया और फंदे से लटक गया। युवक के इस कदम से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

ये घटना शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र का है। अहमदनगर की रहने वाले एक नाबालिग लड़की 27 अगस्त को घर से चली गई थी। परिजनों ने गांव के ही 20 साल के रवि राजपूत पर लड़की को ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों को बरामद किया था। रविवार शाम को युवक को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया। बताया जा रहा कि देर शाम सात बजे वह बहाना बनाकर शौचालय गया। जहां उसने फांसी लगा ली। काफी देर तक जब वह बाहर नहीं निकला तो पुलिस कर्मी अंदर गए तो वह फंदे से लटका मिला। आनन-फानन में पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

एसपी ने विवेचक को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

घटना की सूचना मिलते ही परिजनों व स्थानीय लोगों की थाने के बाहर भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने हंगामा किया। उधर, जानकारी मिलने पर देर रात पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन कोतवाली पहुंचे। उन्होंने कहा, मामले की जांच करा रहे हैं। एसपी ने कहा कि मृतक के परिजनों ने विवेचक अरुण कुमार और यूपी 112 के अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया है। एफआईआर दर्ज करते हुए विवेवक वरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

