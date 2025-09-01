पुलिस कस्टडी में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, नाबालिग को भगा ले जाने का था आरोप, विवेचक सस्पेंड

हरदोई में एक युवक ने पुलिस कस्टडी के दौरान फांसी लगाकर जान दे दी। नाबालिग को भगा ले जाने के आरोप में युवक को हिरासत में लेकर कोतवाली आई थी। उधर, युवक के इस कदम से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर एसपी भी मौके पर पहुंचे।

ये घटना शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र का है। अहमदनगर की रहने वाले एक नाबालिग लड़की 27 अगस्त को घर से चली गई थी। परिजनों ने गांव के ही 20 साल के रवि राजपूत पर लड़की को ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों को बरामद किया था। रविवार शाम को युवक को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया। बताया जा रहा कि देर शाम सात बजे वह बहाना बनाकर शौचालय गया। जहां उसने फांसी लगा ली। काफी देर तक जब वह बाहर नहीं निकला तो पुलिस कर्मी अंदर गए तो वह फंदे से लटका मिला। आनन-फानन में पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।