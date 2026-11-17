8 साल की लव स्टोरी का खत्म! गर्लफ्रेंड के घर में युवक ने दी जान, भाई को फोन कर बोली- जाकर देख लो
झांसी में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के मकान में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना से कुछ देर पहले उसकी युवती से फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद वह घर से निकल गया। उधर, 11 बजे युवती ने युवक के बड़े भाई को फोन कर बताया कि अमृत फांसी लगा रहा है, जाकर देख लो।
UP News: यूपी के झांसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में सोमवार की रात एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के मकान में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना से कुछ देर पहले उसकी युवती से फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद वह घर से निकल गया। रात करीब 11 बजे युवती ने युवक के बड़े भाई को फोन कर बताया कि अमृत फांसी लगा रहा है, जाकर देख लो। भाई मौके पर पहुंचा तो दूसरी मंजिल पर बने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर देखा तो अमृत का शव पंखे से चुनरी के सहारे लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतक की पहचान सीपरी बाजार में ध्यानचंद स्टेडियम के सामने रहने वाले 27 वर्षीय अमृत निगम के रूप में हुई है। उसके पिता अशोक निगम की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में मां गीता और बड़ा भाई आशीष हैं। अमृत हैंडवॉश और टॉयलेट क्लीनर बनाने का छोटा कारोबार करता था। साथ ही घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। अमृत के चाचा विजय निगम ने बताया कि ईशागढ़ की रहने वाली एक युवती से उनके भतीजे का करीब आठ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
रुपये लेकर ब्लैकमेल करने का आरोप
अमृत उससे शादी करना चाहता था। उसने मां और बड़े भाई को भी रिश्ते के बारे में बता दिया था। परिवार भी शादी के लिए तैयार था। चाचा का आरोप है कि युवती शादी का भरोसा देकर लगातार अमृत को टालती रही। वह उसे ब्लैकमेल कर लाखों रुपये और महंगे सामान ले चुकी थी। करीब एक महीने पहले भी अमृत ने उसे एक लाख रुपये का मोबाइल दिलाया था। शादी से इनकार किए जाने के कारण वह काफी तनाव में था। चाचा ने युवती को ही अमृत की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
मोबाइल कब्जे में लेकर कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस
घटना की सूचना मिलने पर सीपरी बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही पुलिस ने युवक का मोबाइल फोन भी कब्जे में लिया है। परिजनों ने युवती के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उधर, इस मामले में सीपरी बाजार थाना प्रभारी जे पी चौबे ने बताया मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर छानबीन की जा रही है। मोबाइल कब्जे में ले लिया है। मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें