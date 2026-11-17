झांसी में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के मकान में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना से कुछ देर पहले उसकी युवती से फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद वह घर से निकल गया। उधर, 11 बजे युवती ने युवक के बड़े भाई को फोन कर बताया कि अमृत फांसी लगा रहा है, जाकर देख लो।

UP News: यूपी के झांसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में सोमवार की रात एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के मकान में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना से कुछ देर पहले उसकी युवती से फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद वह घर से निकल गया। रात करीब 11 बजे युवती ने युवक के बड़े भाई को फोन कर बताया कि अमृत फांसी लगा रहा है, जाकर देख लो। भाई मौके पर पहुंचा तो दूसरी मंजिल पर बने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर देखा तो अमृत का शव पंखे से चुनरी के सहारे लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतक की पहचान सीपरी बाजार में ध्यानचंद स्टेडियम के सामने रहने वाले 27 वर्षीय अमृत निगम के रूप में हुई है। उसके पिता अशोक निगम की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में मां गीता और बड़ा भाई आशीष हैं। अमृत हैंडवॉश और टॉयलेट क्लीनर बनाने का छोटा कारोबार करता था। साथ ही घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। अमृत के चाचा विजय निगम ने बताया कि ईशागढ़ की रहने वाली एक युवती से उनके भतीजे का करीब आठ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

रुपये लेकर ब्लैकमेल करने का आरोप अमृत उससे शादी करना चाहता था। उसने मां और बड़े भाई को भी रिश्ते के बारे में बता दिया था। परिवार भी शादी के लिए तैयार था। चाचा का आरोप है कि युवती शादी का भरोसा देकर लगातार अमृत को टालती रही। वह उसे ब्लैकमेल कर लाखों रुपये और महंगे सामान ले चुकी थी। करीब एक महीने पहले भी अमृत ने उसे एक लाख रुपये का मोबाइल दिलाया था। शादी से इनकार किए जाने के कारण वह काफी तनाव में था। चाचा ने युवती को ही अमृत की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।