मेले में युवक ने युवतियों पर कर दिया कमेंट; दोनों में शुरू हो गई मारपीट, वीडियो वायरल

उरई जिले के थाना कस्बे में रिलायंस टावर के पास लगे मेले में रविवार देर शाम कमेंटबाजी को लेकर युवतियों और युवकों में मारपीट हो गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इस दौरान एक सिपाही भी मौके पर मौजूद रहा पर वह मूकदर्शक बनकर मारपीट देखता रहा।

यूपी के उरई जिले के थाना कस्बे में रिलायंस टावर के पास लगे मेले में रविवार देर शाम कमेंटबाजी को लेकर युवतियों और युवकों में मारपीट हो गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इस दौरान एक सिपाही भी मौके पर मौजूद रहा पर वह मूकदर्शक बनकर मारपीट देखता रहा। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिलहाल हिंदुस्तान ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मारपीट मामले में अभी किसी भी पक्ष ने पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है।

रविवार देर शाम को थाना कस्बे में रिलायंस टावर के पास लगे मेले में झूला झूलते समय माधौगढ़ रोड के खटीकन मोहल्ले का एक युवक ने कुठौंद विद्युत सब स्टेशन मोहल्ले की दो लड़कियों पर कमेंट कर दिया। युवक के इस व्यवहार से नाराज होकर दोनों युवतियां झूले से उतरते ही उससे भिड़ गईं। शुरू में हुई बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई। इससे मेले में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक और युवतियों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट हो रही है।