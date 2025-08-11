young man commented on girl fair fight broke out between two video goes viral मेले में युवक ने युवतियों पर कर दिया कमेंट; दोनों में शुरू हो गई मारपीट, वीडियो वायरल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung man commented on girl fair fight broke out between two video goes viral

मेले में युवक ने युवतियों पर कर दिया कमेंट; दोनों में शुरू हो गई मारपीट, वीडियो वायरल

उरई जिले के थाना कस्बे में रिलायंस टावर के पास लगे मेले में रविवार देर शाम कमेंटबाजी को लेकर युवतियों और युवकों में मारपीट हो गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इस दौरान एक सिपाही भी मौके पर मौजूद रहा पर वह मूकदर्शक बनकर मारपीट देखता रहा।

Dinesh Rathour उरईMon, 11 Aug 2025 04:33 PM
share Share
Follow Us on
मेले में युवक ने युवतियों पर कर दिया कमेंट; दोनों में शुरू हो गई मारपीट, वीडियो वायरल

यूपी के उरई जिले के थाना कस्बे में रिलायंस टावर के पास लगे मेले में रविवार देर शाम कमेंटबाजी को लेकर युवतियों और युवकों में मारपीट हो गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इस दौरान एक सिपाही भी मौके पर मौजूद रहा पर वह मूकदर्शक बनकर मारपीट देखता रहा। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिलहाल हिंदुस्तान ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मारपीट मामले में अभी किसी भी पक्ष ने पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है।

रविवार देर शाम को थाना कस्बे में रिलायंस टावर के पास लगे मेले में झूला झूलते समय माधौगढ़ रोड के खटीकन मोहल्ले का एक युवक ने कुठौंद विद्युत सब स्टेशन मोहल्ले की दो लड़कियों पर कमेंट कर दिया। युवक के इस व्यवहार से नाराज होकर दोनों युवतियां झूले से उतरते ही उससे भिड़ गईं। शुरू में हुई बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई। इससे मेले में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक और युवतियों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट हो रही है।

इस दौरान एक पुलिसकर्मी पास खड़े होकर स्थिति को देखते रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने झगड़ा शांत कराने का प्रयास किया। लेकिन तब तक मामला बिगड़ चुका था और मेले में आए लोग इधर-उधर भागने लगे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले मेले में भी इसी तरह का विवाद हुआ था। उसके बाद से मेले के आयोजन में कई साल का अंतराल आ गया था। एएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मेले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

Orai Jalaun News UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |