नशे में धुत युवक ने मचाया उत्पात, भाई के डांटने पर पेड़ से लटका, नीचे उतारने को बुलानी पड़ी क्रेन

मेरठ जिले में एक नशेड़ी ने जमकर उत्पात मचाया। भाई की डांट से नाराज युवक ने नशे में पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर लटक गया। स्थानीय लोगों ने युवक को पेड़ पर लटका देखकर पुलिस को सूचना दी।

Jan 29, 2026 07:26 pm ISTDinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
यूपी के मेरठ जिले में एक नशेड़ी ने जमकर उत्पात मचाया। भाई की डांट से नाराज युवक ने नशे में पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर लटक गया। स्थानीय लोगों ने युवक को पेड़ पर लटका देखकर पुलिस को सूचना दी। काफी समझाने के बाद भी युवक जब नीचे नहीं उतरा तो पुलिस को क्रेन बुलानी पड़ी। जैसे ही क्रेन से युवक को नीचे उतराने का प्रयास किया तो युवक खुद से ही पेड़ से नीचे उतर आया। इस दौरान आसपास जाम की स्थिति बनी रही और लोग वीडियो बनाते रहे।

अहमदनगर निवासी अनवर शराब पीने का आदी है। इसी बात को लेकर बड़े भाई ने बुधवार रात को अनवर को डांट दिया। विवाद के चलते अनवर घर से निकाला और पास के ही एक बड़े पेड़ पर जाकर लटक गया। कुछ स्थानीय लोगों ने युवक को पेड़ से लटका देखकर पुलिस को सूचना दी। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान लोगों ने अनवर को पेड़ से नीचे आने के लिए काफी समझाया, लेकिन वह नहीं माना। सूचना के बाद में लिसाड़ी गेट पुलिस मौके पर पहुंची और अनवर को नीचे आने के लिए समझाने लगी। काफी प्रयास के बाद भी अनवर नहीं माना तो पुलिस में क्रेन मंगवाई।

दूसरी ओर, जाल मंगवाकर इसे पेड़ के नीचे लगाया, ताकि पेड़ से गिरने पर अनवर को बचाया जा सके। क्रेन आने के बाद अनवर को उतरने के लिए मशक्कत की जाने लगी। करीब 1 घंटे तक हंगामा होता रहा। अफरातफरी का माहौल रहा। रात को करीब 11 बजे अनवर को नीचे उतरने के लिए ट्रेन की मदद ली गई,हालांकि इस दौरान अनवर खुद ही पेड़ से नीचे उतर आया। इस दौरान मौके पर जाम की स्थिति बन गई और लोग वीडियो बनाते रहे। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, शराब पीने का आदी युवक पारिवारिक विवाद में पेड़ पर जाकर लटक गया था। इस दौरान पुलिस ने युवक को बचाने के लिए प्रयास किया और क्रेन भी बुलाई गई। हालांकि युवक बाद में खुद ही नीचे उतर आया।

