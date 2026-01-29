नशे में धुत युवक ने मचाया उत्पात, भाई के डांटने पर पेड़ से लटका, नीचे उतारने को बुलानी पड़ी क्रेन

संक्षेप: मेरठ जिले में एक नशेड़ी ने जमकर उत्पात मचाया। भाई की डांट से नाराज युवक ने नशे में पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर लटक गया। स्थानीय लोगों ने युवक को पेड़ पर लटका देखकर पुलिस को सूचना दी।

यूपी के मेरठ जिले में एक नशेड़ी ने जमकर उत्पात मचाया। भाई की डांट से नाराज युवक ने नशे में पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर लटक गया। स्थानीय लोगों ने युवक को पेड़ पर लटका देखकर पुलिस को सूचना दी। काफी समझाने के बाद भी युवक जब नीचे नहीं उतरा तो पुलिस को क्रेन बुलानी पड़ी। जैसे ही क्रेन से युवक को नीचे उतराने का प्रयास किया तो युवक खुद से ही पेड़ से नीचे उतर आया। इस दौरान आसपास जाम की स्थिति बनी रही और लोग वीडियो बनाते रहे।

अहमदनगर निवासी अनवर शराब पीने का आदी है। इसी बात को लेकर बड़े भाई ने बुधवार रात को अनवर को डांट दिया। विवाद के चलते अनवर घर से निकाला और पास के ही एक बड़े पेड़ पर जाकर लटक गया। कुछ स्थानीय लोगों ने युवक को पेड़ से लटका देखकर पुलिस को सूचना दी। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान लोगों ने अनवर को पेड़ से नीचे आने के लिए काफी समझाया, लेकिन वह नहीं माना। सूचना के बाद में लिसाड़ी गेट पुलिस मौके पर पहुंची और अनवर को नीचे आने के लिए समझाने लगी। काफी प्रयास के बाद भी अनवर नहीं माना तो पुलिस में क्रेन मंगवाई।