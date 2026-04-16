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गांव की महिला से युवक का विवाद, दांतों से काटा प्राइवेट पार्ट, पत्नी के पास लौटे पति की एक माह बाद मौत

Apr 16, 2026 10:24 pm ISTDinesh Rathour हिलौली(उन्नाव)
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उन्नाव में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। आरोप है कि विवाद के बाद एक महिला ने युवक के प्राइवेट पार्ट में काट लिया। इससे लगभग एक माह बाद युवक की मौत हो गई।

गांव की महिला से युवक का विवाद, दांतों से काटा प्राइवेट पार्ट, पत्नी के पास लौटे पति की एक माह बाद मौत

Unnao News: उन्नाव में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। आरोप है कि विवाद के बाद एक महिला ने युवक के प्राइवेट पार्ट में काट लिया। इससे लगभग एक माह बाद युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की शिकायत पर युवक का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में मौत की वजह स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित रखा गया है।

पुलिस ने बताया कि मौरांवा थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक कर्नाटक के भागलकोट में आइसक्रीम बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। एक माह पहले वह अपने गांव आया था। इसी दौरान गांव की एक महिला से उसका किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान महिला ने युवक के हाथ और उसके प्राइवेट पार्ट में दांतों से काट लिया। घटना के समय युवक की पत्नी और बच्चे कर्नाटक में ही थे, इसलिए वह काम पर लौट गया। कुछ ही दिनों बाद वहां उसकी तबीयत बिगड़ गई।

परिजन उसे निजी वाहन से वापस गांव ला रहे थे, लेकिन बुधवार को रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी ने शिकायत कर महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी का कहना है कि महिला के काटने की वजह से ही उसके पति की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की स्पष्ट वजह सामने नहीं आ सकी है। डॉक्टरों ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए विसरा सुरक्षित कर लिया है। अब पुलिस विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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