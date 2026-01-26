शंकराचार्य विवाद में नया मोड़, युवक ने अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामा करने की ली जिम्मेदारी

संक्षेप: शंकराचार्य विवाद में नया मोड सामने आया है। दरअसल, जब हंगामा करने वालों के खिलाफ थाने में तहरीर दी तो एक युवक सचिन कुमार ने सोशल मीडिया पर शिविर के बाहर हंगामे की जिम्मेदारी ली।

शंकराचार्य विवाद में नया मोड सामने आया है। दरअसल, जब हंगामा करने वालों के खिलाफ थाने में तहरीर दी तो एक युवक सचिन कुमार ने सोशल मीडिया पर शिविर के बाहर हंगामे की जिम्मेदारी ली। सचिन ने यह दावा कर सबको चौंका दिया है कि शंकराचार्य के शिष्यों ने उनके साथ धक्कामुक्की की। शंकराचार्य के शिष्यों के खिलाफ थाने में तहरीर देने का दावा भी किया। सचिन कुमार का यह वीडियो वायरल हो रहा है। सचिन के बयान पर प्रतिक्रिया में शंकराचार्य ने कहा है कि अब हंगामा करने वाले ने खुद स्वीकार किया है। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में शनिवार शाम कुछ लोग नारेबाजी करते हुए पहुंचे। यहां नारेबाजी करने वाले बुलडोजर बाबा-बुलडोजर बाबा के नारे लगाते हुए सुनाई दिए। जिसके बाद वहां पर मौजूद शंकराचार्यों के समर्थकों ने इसका विरोध किया। बताया जा रहा है कि शिविर में प्रवेश को लेकर हंगामा हुआ। समर्थकों ने इन लोगों को धक्का देकर शिविर से बाहर निकाला। बाद में इसकी वीडियो को भी सोशल मीडिया पर खूब चलाया गया। अब एक युवक के सामने से मामला और गर्माता जा रहा है।

शंकराचार्य के पक्ष में आए विपक्षी नेता मौनी अमावस्या के दिन पालकी पर संगम स्नान के लिए जाने से रोके जाने के बाद से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद देश की सोशल मीडिया में वायरल हो गए। खासकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा शंकराचार्य पर एक-एक देखा जा रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व अन्य नेता शंकराचार्य पर लगातार बयान जारी कर रहे हैं। अलग-अलग पार्टियों के नेता शंकराचार्य से मिलने आ रहे हैं। पिछले दिनों प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के शंकराचार्य पर बयान से एक नया सवाल खड़ा हो गया। लोग चर्चा करने लगे कि क्या डिप्टी सीएम शंकराचार्य से मिलेंगे। डिप्टी सीएम के रविवार को शंकराचार्य के शिविर जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं।