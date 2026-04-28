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कानपुर में युवक की निर्मम हत्या, चेहरे को तेजाब से जलाया; मर्डर की बात सुनकर पत्नी बेहोश

Apr 28, 2026 03:20 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, चकेरी (कानपुर)
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पति मोनू की हत्या की बात सुनकर अंतिमा बार-बार बेहोश हो रही है। वह अपनी पति की बातें और बिताए पल यादकर रोने लगती है। अंतिमा के अनुसार मोनू ने कहा था कि बच्चे के जन्म के बाद कहीं पहाड़ों पर घूमने चलेंगे। लेकिन हत्या की खबर से परिवार में मातम पसर गया है।

कानपुर में युवक की निर्मम हत्या, चेहरे को तेजाब से जलाया; मर्डर की बात सुनकर पत्नी बेहोश

कानपुर के कैंट के गोलाघाट में रहने वाले 34 वर्षीय मोनू की शुक्लागंज में बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका रक्तरंजित शव सोमवार सुबह गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के नरबीजपुर गांव को जाने वाले मार्ग पर पड़ा मिला। उसकी पहचान मिटाने के लिए हत्यारों ने चेहरा तेजाब से जला दिया था। वह रविवार की शाम को घर से किसी से रुपये लेने की बात कहकर शुक्लागंज के लिए निकला था। कैंट थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज थी। कैंट के गोलाघाट निवासी ओेम कैलाश के तीन बेटे सनी, सोनू और 34 वर्षीय मोनू था। सभी की शादी हो चुकी है। मोनू सिम कैनोपी लगाने का काम करता था।

कपड़ों से हुई शव की शिनाख्त

पिता ओम कैलाश ने बताया कि मोनू रविवार शाम घर से निकला था लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद भी मोनू का पता नहीं चला, तो कैंट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। सोमवार को शव मिलने के बाद उन्नाव पुलिस ने पहचान कर मोनू के परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और कपड़ों से शव की शिनाख्त की। परिजनों ने बताया कि मोनू रात तक नहीं लौटा तो अंतिमा ने उसे फोन किया था तब वह काफी घबराया लगा रहा था। फिर फोन कट जाने के बाद दोबारा उससे बात नहीं हो सकी थी।

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कैंट थाना प्रभारी अरविन्द कुमार राय ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसका शव उन्नाव में मिला है। उन्नाव पुलिस ने ही पंचनाम वहीं पर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है। मामले की जांच की जा रही है।

पिछले साल हुई थी शादी, पत्नी सात माह की गर्भवती

पति मोनू की हत्या की बात सुनकर अंतिमा बार-बार बेहोश हो रही है। वह अपनी पति की बातें और बिताए पल यादकर रोने लगती है। अंतिमा के अनुसार मोनू ने कहा था कि बच्चे के जन्म के बाद कहीं पहाड़ों पर घूमने चलेंगे। अब अब वह इतनी दूर चले गए कि कभी लौटकर नहीं आएंगे। मोनू की शादी फैजाबाद की रहने वाली अंतिमा से 26 सितंबर 2025 को हुई थी। अंतिमा सात माह की गर्भवती है।

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हत्या की वजह खंगाल रही पुलिस

अंतिमा ने बताया कि पति मोनू हर सोमवार को आनंदेश्वर मंदिर में दर्शन को ले जाते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका साथ भी सोमवार को ही छूट जाएगा। उन्होंने कुछ महीने बाद ही शादी की सालगिरह पर अच्छा गिफ्ट देने की बात कही थी। परिजनों ने बताया कि मोनू का किसी से विवाद नहीं था, उसकी हत्या क्यों हुई कुछ समझ नहीं आ रहा है।

sandeep

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