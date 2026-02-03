Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsYoung man brutally murdered by crushing his head; sensational murder in Lucknow; police are reviewing CCTV footage
युवक की सिर कूचकर हत्या, लखनऊ में सनसनीखेज मर्डर; सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

युवक की सिर कूचकर हत्या, लखनऊ में सनसनीखेज मर्डर; सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

संक्षेप:

राजधानी लखनऊ में एक युवक की सिर कूचकर हत्या कर दी गई है। शव मुल्ला खेड़ा में सड़क किनारे खुह से लथपथ हालत में मिला। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। 

Feb 03, 2026 03:19 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज मर्डर की खबर आ रही है। यहां सुशांत गोल्फ सिटी इलाके के मुल्ला खेड़ा में सोमवार देर रात 40 वर्षीय संतराम की ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी गई। शव मुल्ला खेड़ा में सड़क किनारे खुह से लथपथ हालत में मिला। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस वारदात की जांच पड़ताल में लग गई है। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है। वहीं वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

वारदात में मारा गया युवक संतराम चौरासी गांव के रहने वाला था। बताया जा रहा है कि युवक संतराम मजदूरी करता था। मंगलवार सुबह खून से लथपथ शव पड़ा होने की सूचना पर मुल्ला खेड़ा में लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने शव की पहचान की। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों की सूचना पर घर वाले भी पहुंच गए। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य संकलन किए।

परिवारीजनों ने बताया कि संतराम को शराब पीने की आदत थी। दरअसल, संतराम रात में शराब लेने के लिए घर से निकले थे। इस बीच किसी से उनका विवाद हुआ। इसके बाद किसी ने उसकी ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी। परिवारीजन खोजबीन कर रहे थे। इस बीच मंगलवार सुबह शव पड़ा होने की सूचना मिली। इसके बाद घर वाले मौके पर पहुंच कर संतराम की पहचान की।

इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि मामला संज्ञान में आया। मौके पर पहुंची है। किसने और क्यों मारा है पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। घटना स्थल के आस मार्ग पर लगे सीसी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। घरवालों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

