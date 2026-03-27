चिता पर युवक की चलने लगीं सांसें, अंतिम संस्कार से पहले हो गया जिंदा, अस्पताल भागे परिजन

भदोही में सड़क हादसे में घायल हुए युवक को इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अंतिम संस्कार के लिए युवक को जब चिता पर लिटाया गया तो उसके शरीर में हरकत शुरू हो गई।

Bhadohi News: भदोही जनपद के औराई क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डॉक्टर द्वारा मृत बताया गया युवक जिंदा निकला। परिजन उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही युवक को चिता पर लिटाया गया तो उसके शरीर में हरकत शुरू हो गई। अंतिम संस्कार से पहले युवक के जिंदा होने की खबर से परिजनों के होश उड़ गए। श्मशान घाट पर ही अफरातफरी मच गई।

पूरा मामला औराई कोतवाली के खेतलपुर गाँव के पास का है। 23 मार्च को सायर गांव निवासी अनिल वनवासी (40) सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे थे। यहां से उसे रेफर कर दिया गया था। युवक का वाराणसी स्थित कुलवंती हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने अनिल को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन युवक के शव को लेकर घर आ गए और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। युवक की मौत की खबर पाकर नाते-रिश्तेदारों का हुजूम लगने लगा।

शव लेकर गंगा घाट पहुंचे परिजन परिजन शव को घर ले जाकर अंतिम संस्कार के लिए गंगा घाट पहुंचे और चिता सजाने लगे। लड़कियां लग चुकी थीं। इसी दौरान चिता पर लेटे युवक के शरीर में हरकत शुरू हो गई। पहले तो परिजनों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब ध्यान से देखा तो उसके शरीर में हलचल हो रही थी। चिता पर लेटे युवक की सांसें चल रही थीं। अंतिम संस्कार से पहले युवक जिंदा हो गया था। इसकी खबर लगते ही परिजनों के होश उड़ गए।