लड़के को रॉड से पीटा फिर घसीटकर ले गए पेड़ के पास, हाथ-पैर बांधकर करते रहे बेरहमी

Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया में बुआ के बेटे लड़के के साथ उसके घर जा रहे लड़के के साथ रंजिश में समुदाय विशेष के लोगों ने हैवानियत की हदें पार कर दीं। पहले राड से उसकी पिटाई की फिर घसीटते हुए ले जाकर पेड़ में बांध दिया। वे देर तक लड़के को बेरहमी से पीटते रहे। घटना की जानकारी मिलने के बाद देवरिया के मईल थाने की पुलिस ऐक्शन में आई। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पांच को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही फरार चल रहे एक आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस दबिश दे रही है।

फिर दोनों ने लड़के को पकड़ लिया और गांव में ले गए और पेड़ में बांध कर पिटाई करनी शुरू कर दी। लोगों ने बीच बचाव किया। किसी तरह राहुल वहां से निकला और पुलिस को सूचना दी। जब देवरिया के एसपी को इसकी किसी ने जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल केस दर्ज करने का आदेश दिया।