लड़के को रॉड से पीटा फिर घसीटकर ले गए पेड़ के पास, हाथ-पैर बांधकर करते रहे बेरहमी
देवरिया के मईल गांव का रहने वाला राहुल कुमार अपने बुआ के बेटे संदीप के साथ उसके घर बाराडीह जाने के लिए देर शाम बाइक से निकला। अभी वे माड़ोपार सरकारी ट्यूबवेल के पास पहुंचे थे कि माड़ोपार गांव केरहने वाले मासूम रजा ने राहुल को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसका पिता महफूज आलम भी आ गया।
Deoria News: उत्तर प्रदेश के देवरिया में बुआ के बेटे लड़के के साथ उसके घर जा रहे लड़के के साथ रंजिश में समुदाय विशेष के लोगों ने हैवानियत की हदें पार कर दीं। पहले राड से उसकी पिटाई की फिर घसीटते हुए ले जाकर पेड़ में बांध दिया। वे देर तक लड़के को बेरहमी से पीटते रहे। घटना की जानकारी मिलने के बाद देवरिया के मईल थाने की पुलिस ऐक्शन में आई। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पांच को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही फरार चल रहे एक आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस दबिश दे रही है।
फिर दोनों ने लड़के को पकड़ लिया और गांव में ले गए और पेड़ में बांध कर पिटाई करनी शुरू कर दी। लोगों ने बीच बचाव किया। किसी तरह राहुल वहां से निकला और पुलिस को सूचना दी। जब देवरिया के एसपी को इसकी किसी ने जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल केस दर्ज करने का आदेश दिया।
ऐक्शन में आई पुलिस
एसपी के आदेश पर पुलिस ने मासूम राजा, महफूज आलम, खुशबू निशा, हनीफा, रुखसाना, अख्तर के विरुद्ध बलवा, मारपीट, दलित उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर पांच आरोपी मासूम राजा, खुशबू निशा, हनीफा, रुखसाना, अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी थानाध्यक्ष महेंद्र यादव ने बताया कि इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।