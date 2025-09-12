young man beat up a traffic inspector at an intersection after he stopped his auto VIDEO: ऑटो रोके जाने पर युवक को आया गुस्सा, बीच चौराहे पर ट्रैफिक दारोगा पर बरसाए लात-घूसे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung man beat up a traffic inspector at an intersection after he stopped his auto

VIDEO: ऑटो रोके जाने पर युवक को आया गुस्सा, बीच चौराहे पर ट्रैफिक दारोगा पर बरसाए लात-घूसे

रायबरेली में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक दारोगा पर ऑटो से उतरे युवक ने हमला कर दिया। इससे दारोगा सड़क पर गिरकर जख्मी हो गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बीच-बचाव करते हुए युवक को दबोच लिया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, रायबरेलीFri, 12 Sep 2025 08:46 PM
share Share
Follow Us on
VIDEO: ऑटो रोके जाने पर युवक को आया गुस्सा, बीच चौराहे पर ट्रैफिक दारोगा पर बरसाए लात-घूसे

यूपी के रायबरेली में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे शहर के ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक दारोगा पर ऑटो से उतरे युवक ने हमला कर दिया। इससे दारोगा सड़क पर गिरकर जख्मी हो गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बीच-बचाव करते हुए युवक को दबोच लिया। घायल दरोगा की तहरीर पर मिल एरिया थाने में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

ये मामला सारस चौराहे का है। जहां ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक दारोगा रामसजीवन पुलिस कर्मियों के साथ यातायात की व्यवस्था संभाल रहे थे। इसी बीच गलत रूट पर जा रहे ऑटो को ट्रैफिक दारोगा ने रोक लिया। दारोगा, ऑटो चालक शहर में पूर्व में गए रूट डायवर्जन की जानकारी दे रहे थे। इसी बीच ऑटो में सवार युवक उतरा और दारोगा की पिटाई करना शुरू कर दी। जब तक पुलिस कर्मी कुछ समझ पाते कि युवक की पिटाई से दारोगा सड़क पर गिर पड़े। इससे दारोगा जख्मी हो गया। बीच चौराहे पर दारोगा को पिटता देख साथ में ड्यूटी कर रहे सिपाही ने बीच बचाव करते हुए युवक को दबोच लिया। हालांकि इस दौरान दारोगा की बीच चौराहे पर हो रहे पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि हिन्दुस्तान नहीं करता है।

ये भी पढ़ें:नेपाल से भागे कैदियों की घुसपैठ रोकने के लिए SSB और पुलिस ने बढ़ाई निगरानी

सूचना पर पहुंचे यातायात प्रभारी इंद्रपाल सिंह सेंगर घायल दारोगा को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए। वहीं, युवक को मिल एरिया थाने भेज दिया गया। ट्रैफिक दरोगा रामसजीवन की तहरीर पर मिल एरिया थाने में दरोगा की पिटाई करने वाले युवक धीरेन्द्र सिंह निवासी मोहम्मदपुर कुचरिया थाना भदोखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले में अजय कुमार राय ने बताया कि ट्रैफिक दरोगा की पिटाई करने वाले युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं युवक के पहले से भी कई अपराधिक मुकदमें दर्ज पाए गए है। उन्होंने बताया कि दरोगा की पिटाई करने वाले युवक को जेल भेज दिया गया।

Raebareli News Raebareli Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |