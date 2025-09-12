VIDEO: ऑटो रोके जाने पर युवक को आया गुस्सा, बीच चौराहे पर ट्रैफिक दारोगा पर बरसाए लात-घूसे
रायबरेली में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक दारोगा पर ऑटो से उतरे युवक ने हमला कर दिया। इससे दारोगा सड़क पर गिरकर जख्मी हो गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बीच-बचाव करते हुए युवक को दबोच लिया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।
यूपी के रायबरेली में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे शहर के ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक दारोगा पर ऑटो से उतरे युवक ने हमला कर दिया। इससे दारोगा सड़क पर गिरकर जख्मी हो गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बीच-बचाव करते हुए युवक को दबोच लिया। घायल दरोगा की तहरीर पर मिल एरिया थाने में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।
ये मामला सारस चौराहे का है। जहां ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक दारोगा रामसजीवन पुलिस कर्मियों के साथ यातायात की व्यवस्था संभाल रहे थे। इसी बीच गलत रूट पर जा रहे ऑटो को ट्रैफिक दारोगा ने रोक लिया। दारोगा, ऑटो चालक शहर में पूर्व में गए रूट डायवर्जन की जानकारी दे रहे थे। इसी बीच ऑटो में सवार युवक उतरा और दारोगा की पिटाई करना शुरू कर दी। जब तक पुलिस कर्मी कुछ समझ पाते कि युवक की पिटाई से दारोगा सड़क पर गिर पड़े। इससे दारोगा जख्मी हो गया। बीच चौराहे पर दारोगा को पिटता देख साथ में ड्यूटी कर रहे सिपाही ने बीच बचाव करते हुए युवक को दबोच लिया। हालांकि इस दौरान दारोगा की बीच चौराहे पर हो रहे पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि हिन्दुस्तान नहीं करता है।
सूचना पर पहुंचे यातायात प्रभारी इंद्रपाल सिंह सेंगर घायल दारोगा को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए। वहीं, युवक को मिल एरिया थाने भेज दिया गया। ट्रैफिक दरोगा रामसजीवन की तहरीर पर मिल एरिया थाने में दरोगा की पिटाई करने वाले युवक धीरेन्द्र सिंह निवासी मोहम्मदपुर कुचरिया थाना भदोखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले में अजय कुमार राय ने बताया कि ट्रैफिक दरोगा की पिटाई करने वाले युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं युवक के पहले से भी कई अपराधिक मुकदमें दर्ज पाए गए है। उन्होंने बताया कि दरोगा की पिटाई करने वाले युवक को जेल भेज दिया गया।