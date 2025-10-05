मनचले ने सरेआम किशोरी के साथ की बदसलूकी, सड़क पर पीटा, फिर गला दबाकर की मारने की कोशिश

मेरठ जिले में मनचले ने 14 साल की किशोरी का रास्ता रोका और खींचतान कर दी। विरोध पर आरोपी ने किशोरी को पीटा और गला दबा दिया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई। अब पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया है।

यूपी के मेरठ जिले के किठौर क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मनचले ने 14 साल की किशोरी का रास्ता रोका और खींचतान कर दी। विरोध पर आरोपी ने किशोरी को पीटा और गला दबा दिया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई। घटना की वीडियो फुटेज अब सामने आई है तो मनचले की हिमाकत का पता चला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी पकड़ा नहीं गया है।

किशोरी तीन अक्टूबर को अपनी नानी के घर आई थी। गली में जानू ने उसका रास्ता रोका और छेड़छाड़ कर दी। विरोध करने पर खींचतान करते हुए मारपीट की। छात्रा ने शोर मचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसका गला दबा दिया। करीब 10 सेकेंड तक आरोपी ने किशोरी का गला दबाए रखा और गली में खींचता रहा। छात्रा ने आरोपी को धक्का दिया। मौके पर हंगामा हो गया। इस पर आरोपी फरार हो गया। उसके घर पर शिकायत की तो आरोपी पक्ष ने धमकी दी।

पीड़िता को लेकर उसकी मां किठौर थाने पहुंची। यहां जानू के खिलाफ छेड़छाड़ और हमले की तहरीर दी गई। पुलिस को वीडियो फुटेज भी दी गई। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया है। दबिश दी लेकिन आरोपी हाथ नहीं आया। इस मामले किठौर इंस्पेक्टर बृजेश कुमार पांडेय ने बताया कि किशोरी से मारपीट और हमले की वीडियो वायरल होना पाया गया है। घटना को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।