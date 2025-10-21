Hindustan Hindi News
young man beat his cousin to death for Rs 200
200 रुपये के लिए चले लाठी-डंडे, युवक ने चचेरे भाई की पीट-पीटकर की हत्या

संक्षेप: बुलंदशहर में 200 रुपये के लिए एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

Tue, 21 Oct 2025 07:07 PM
यूपी के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां 200 रुपये के लिए एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

ये घटना डिबाई कोतवाली क्षेत्र की रिपोर्टिंग चौकी दौलतपुर के गांव सूरजपुर मखेना का है। जहां देर रात जुआ खेलते हुए दो चचेरे भाइयों में झगड़ा हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार रात को जुआ खेलते हुए 30 वर्षीय बबलू से उसके चचेरे भाई सुनील ने 200 रुपये मांगे थे। बबलू ने रुपये देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर सुनील ने बबलू की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद बबलू बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। ग्रामीणों ने उसे प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बबलू को मृत घोषित कर दिया।

भाई की तहरीर पर केस दर्ज

उधर, बबलू के भाई सचिन ने आरोपी सुनील के खिलाफ कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में डिबाई कोतवाली प्रभारी रवि रतन ने बताया कि मृतक के भाई सचिन ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी के घर पुलिस ने दबिश दी गई थी, लेकिन वह घर छोड़कर भाग गया था। जल्द आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही मामले में विधिक धराओं में कार्रवाई की जा रही है।

मजदूरी करता था बबलू

परिजनों के अनुसार रविवार रात्रि 11 बजे की घटना है। बबलू मजदूरी का कार्य करता था। वह दो बच्चों का पिता था। मजदूरी करके ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। बबलू की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।

