दबंगों के हमले से अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा युवक, पुलिस ने उसी पर दर्ज कर दिया मुकदमा

संक्षेप: कानपुर की रावतपुर पुलिस ने दबंग की ओर से किए गए चापड़ के हमले से सर्वोदय नगर के अस्पताल में जिंदगी- मौत से जूझ रहे युवक के खिलाफ ही अपहरण और रंगदारी मांगने जैसी गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर दी।

यूपी पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है। कानपुर की रावतपुर पुलिस ने दबंग की ओर से किए गए चापड़ के हमले से सर्वोदय नगर के अस्पताल में जिंदगी- मौत से जूझ रहे युवक के खिलाफ ही अपहरण और रंगदारी मांगने जैसी गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर दी। मामला संज्ञान में आते ही आला अधिकारियों के होश उड़ गए। आनन फानन में अस्पताल पहुंचे रावतपुर इंस्पेक्टर ने तहरीर लेकर घायल युवक की ओर से आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। अब एडीसीपी वेस्ट में इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

जूही निवासी चंदन सिंह ने बताया कि उनका केशवपुरम में रहने वाला भांजा अभिजीत सिंह अपनी बीमार मां की दवा लेने शनिवार रात विनायकपुर के एक मेडिकल स्टोर गया था। जहां मेडिकल स्टोर संचालक अमर सिंह और विजय सिंह से उसका विवाद हो गया। जिस पर भड़के अमर सिंह विजय सिंह ने अपने साथियों निखिल तिवारी और प्रिंस राज श्रीवास्तव के साथ मिलकर अभिजीत पर चापड़ से जानलेवा हमला बोल दिया। अभिजीत को घेरकर कर दबंगों ने चापड़ से उसके सिर ,चेहरे, पेट पर कई वार किए। लहूलुहान हालत में दोस्त अभिजीत को गुरुदेव चौकी लेकर पहुंचा। जहां मौजूद दरोगा ने पहले इलाज करने की नसीहत देकर उसे हैलट रवाना कर दिया।