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बर्थडे पार्टी में आए युवक का मर्डर; दोस्तों ने ही गोलियों से कर दिया छलनी, कहासुनी में हत्या

sandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, बिजनौर/शिवालाकलां/नूरपुर
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बिजनौर के नूरपुर में बर्थडे पार्टी में शामिल हुए युवक की उसके ही दोस्तों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पार्टी कहासुनी हुई थी। जिसके बाद लोकेश चौहान की उसके दोस्त विशाल पाल, सिंटू और अन्य ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिसमें उसकी मौत हो गई।

बर्थडे पार्टी में आए युवक का मर्डर; दोस्तों ने ही गोलियों से कर दिया छलनी, कहासुनी में हत्या

बिजनौर के नूरपुर के शिवाला कलां गांव में दोस्त की बर्थडे पार्टी में आए युवक की कहासुनी के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात का पता लगते ही सनसनी फैल गई। पुलिस अफसरों ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पर शव रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। अमरोहा के नौगावां सादात के गांव अल्हदादपुर कला निवासी 23 वर्षीय लोकेश चौहान पुत्र जीवन सिंह गुरुवार रात अपने मित्र विशाल पाल की जन्मदिन पार्टी में शिवालाकलां आया था।

घर बुलाकर गोलियों से भूना

रात करीब 11 बजे उसकी सचिन उर्फ सिंटू से कहासुनी हो गई। कुछ देर बाद सिंटू वहां से चला गया और विशाल पाल को फोन कर लोकेश को अपने घर बुलाया। लोकेश उसके घर पहुंचा तो आरोप है कि सिंटू, विशाल उर्फ बिच्छू, प्रियांशु चौहान व सिद्धार्थ ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें लोकेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी देहात प्रकाश कुमार, सीओ चांदपुर देशदीपक सिंह ने रात में ही घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ की। मृतक लोकेश के भाई अंकुल की ओर से सिंटू उर्फ सचिन, विशाल उर्फ बिच्छू, प्रियांशु चौहान व सिद्धार्थ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

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आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

शुक्रवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को थाना शिवालाकलां के सामने रखकर जाम लगा दिया। कई घंटें बाद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के आश्वासन पर परिजनों ने जाम खोला। प्रभारी निरीक्षक लखपत सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

घटना से गांव में फैली दहशत

इस सनसनीखेज वारदात के बाद गांव शिवालाकला और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव को थाना शिवालाकलां के गेट पर रखकर जाम लगा दिया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सूचना पर एएसपी देहात प्रकाश कुमार, सीओ चांदपुर देशदीपक सिंह, सीओ सिटी संग्राम सिंह, सीओ नगीना राजेश सोलंकी सहित थाना चांदपुर, हीमपुर व नूरपुर पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने परिजनों को आश्वासन देकर जाम खुलवाया।

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एएसपी देहात प्रकाश कुमार ने बताया कि स्वाट व सर्विलांस टीम सहित चार टीमों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परिजनों के मुताबिक लोकेश गाजियाबाद में प्राइवेट नौकरी करता था। वह तीन दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था। परिवार वालों ने बताया कि शुक्रवार रात लोकेश अपने मित्र विशाल पाल के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए गांव शिवालाकला गया था। उन्हें नहीं पता था कि वहां उसकी हत्या कर दी जाएगी।

रंजिश में हत्या का आरोप

परिजनों का आरोप है कि लोकेश की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। उनका कहना है कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से उसे अपने गांव बुलाकर वारदात को अंजाम दिया है।

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