गर्लफ्रेंड के बात नहीं करने पर खुदकुशी करने लगा युवक; मेटा अलर्ट पर पुलिस ने 15 मिनट में बचाई जान

बरेली में महिला मित्र के बातचीत बंद करने से आहत युवक आकाश कश्यप ने सोशल मीडिया पर खुदकुशी संबंधी फोटो पोस्ट कर दी। मेटा अलर्ट के बाद पुलिस को सूचना मिली। कैंट पुलिस 15 मिनट में घर पहुंची और काउंसलिंग कर युवक की जान बचा ली। परिवार को भी उस पर नजर रखने की सलाह दी।

महिला मित्र के बातचीत बंद करने से परेशान बरेली के एक युवक ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर खुदकुशी करने संबंधी फोटो पोस्ट कर दी। सोशल मीडिया कंपनी मेटा के अलर्ट से पुलिस को इसकी जानकारी मिली। कैंट पुलिस ने बिना देर किए कार्रवाई करते हुए महज 15 मिनट में युवक के घर पहुंचकर उसकी काउंसलिंग की और उसे आत्मघाती कदम उठाने से रोक लिया। पुलिस की तत्परता से युवक की जान बच गई। ठिरिया निजावत खां निवासी आकाश कश्यप ने बी फार्मा की पढ़ाई की है। वर्तमान में वह नकटिया स्थित एक अस्पताल में कंपाउंडर के तौर पर काम करता है। पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया के जरिये उसकी दोस्ती राजस्थान के बूंदी की रहने वाली एक युवती से हुई थी। युवती शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। दोनों के बीच बातचीत होती थी।

प्रेमिका ने बात करनी बंद की तो सुसाइड की कोशिश पिछले दो-तीन दिनों से युवती ने आकाश की कॉल उठानी बंद कर दी। इससे वह परेशान हो गया। धीरे-धीरे उसकी बेचैनी बढ़ती गई और वह मानसिक रूप से काफी तनाव में आ गया। गुरुवार को उसने सोशल मीडिया पर एक फोटो अपलोड करते हुए खुदकुशी करने की बात लिख दी। सोशल मीडिया पर खुदकुशी से संबंधित कंटेंट पोस्ट होने के बाद मेटा की ओर से तत्काल पुलिस मुख्यालय को अलर्ट भेजा गया। पुलिस मुख्यालय ने बिना देरी किए इसकी सूचना बरेली की कैंट पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई।