थाने में युवक ने ब्लेड से काटा गला, पुलिस के सामने की आत्महत्या की कोशिश; SHO सस्पेंड

संक्षेप: प्रतापगढ़ जिले में पुलिस थाने के अंदर आत्महत्या के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लॉकअप में बंद एक युवक ने ब्लेड से अपना गला काट लिया। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और एसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां मानिकपुर थाना परिसर के लॉकअप में 22 वर्षीय युवक ने ब्लेड से अपना गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता दिखाते हुए थाना प्रभारी (SHO) को तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक, घायल युवक की पहचान कुंडा क्षेत्र के जमेठी गांव के रहने वाले शिवम सिंह के रूप में हुई है। उसे मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। बुधवार देर रात लॉकअप के अंदर उसने ब्लेड से अपना गला काट लिया।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिवम को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे एम्स रायबरेली रेफर कर दिया गया।

इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) बृजनंदन राय का कहना है कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह भी देखा जा रहा है कि युवक को कितने समय तक हिरासत में रखा गया था और घटना किन परिस्थितियों में हुई। बताया जा रहा है कि शिवम पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

