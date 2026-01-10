Hindustan Hindi News
अयोध्या राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश, रोकने पर नारेबाजी, हिरासत में लिया गया कश्मीरी

अयोध्या राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश, रोकने पर नारेबाजी, हिरासत में लिया गया कश्मीरी

संक्षेप:

अयोध्या के राम मंदिर में कश्मीरी व्यक्ति को शनिवार को मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने पहुंचा। हालांकि नमाज पढ़ने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। अब सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ की रही हैं।

Jan 10, 2026 04:20 pm IST
अयोध्या के राम मंदिर में एक कश्मीरी व्यक्ति ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए। जैसे ही युवक ने नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा बिछाया तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने युवक को पकड़ लिया। इसके बाद वह नारेबाजी करने लगा। सूचना पर कई सुरक्षा एंजेसियां मौके पर पहुंची हैं। मामला दोपहर करीब दो बजे के आसपास का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार राम मंदिर में आए श्रद्धालुओं के बीच एक कश्मीरी व्यक्ति मंदिर परिसर में घुस गया। युवक सीधे पश्चिमी परकोटे पर पहुंचा और कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगा।

मंदिर परिसर में मौजूद सुरक्षाकर्मियों की जब युवक पर नजर पड़ी तो उन्होंने बिना देर किए युवक को पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद इस व्यक्ति ने समुदाय विशेष के नारे लगाने शुरू कर दिए। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और सीआरपीएफ, एसएसएफ, इंटेलिजेंस समेत सभी एजेंसियों को दी। आनन-फानन में सभी एजेंसियों के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हिरासत में लिए एक व्यक्ति से अब पूछताछ की जा रही है।

एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मंदिर परिसर से पकड़े गए व्यक्ति के पास से आधार कार्ड मिला है। उस पर उसका नाम अहद शेख लिखा है। उसकी उम्र 55 साल है। वह श्रीनगर का रहने वाला है। उन्होंने बताया, सीसीटीवी फुटेज निकालकर एक-एक चीज की पड़ताल की जा रही है। प्राथमिक सूचना के आधार पर वह 50-55 वर्ष का व्यक्ति है जो परकोटे के पास कपड़े बिछा कर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा कर्मियों को कुछ शक हुआ जिसके बाद उसे उस पर निगाह रखी गई। इस बीच वह परकोटे के पास अचानक कपड़ा लगा नमाज पढ़ने के अंदाज में जैसे ही वह बैठने लगा सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया पूछताछ जारी है। एसपी ने बताया कि कश्मीरी अहमद शेख शोपियां जिले का रहने वाला है सभी एजेंसियां उसके द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर वेरिफिकेशन कर रही हैं।

राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में नॉनवेज की डिलीवरी पर लगी रोक

पंच कोसी परिक्रमा के अंतर्गत चिह्नित क्षेत्र में ऑनलाइन खाद्य सेवाओं द्वारा मांसाहारी भोजन की आपूर्ति के संबंध में बार-बार शिकायतें मिलने के बाद अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। अयोध्या के कुछ होटल और होमस्टे द्वारा मेहमानों को मांसाहारी भोजन और मादक पेय परोसने की शिकायत सामने आने के बाद अधिकारियों ने ऐसे प्रतिष्ठानों को ऐसी गतिविधियों से बचने के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। यह कदम अयोध्या नगर निगम द्वारा पिछले वर्ष मई में अयोध्या और फैजाबाद को जोड़ने वाले 14 किलोमीटर लंबे राम पथ पर शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय के बाद उठाया गया है।

नौ महीने बीत जाने के बाद भी, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध का व्यापक असर देखने को नहीं मिला। सहायक खाद्य आयुक्त माणिक चंद्र सिंह ने बताया कि शिकायतें मिली थीं कि पहले प्रतिबंध के बावजूद पर्यटकों को ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से मांसाहारी भोजन परोसा जा रहा था। उन्होंने कहा, “शिकायतों के बाद, ऑनलाइन मांसाहारी भोजन आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी होटलों, दुकानदारों और डिलीवरी कंपनियों को सूचित कर दिया गया है और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी की जाएगी।

