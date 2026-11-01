महिला के बुलावे पर पहुंचे प्रेमी की पीट-पीट कर हत्या, कानपुर में सुबह-सुबह बवाल

महिला ने फोन कर देर रात अपने प्रेमी को घर बुलाया। घर पर दोनों चोरी-छिपे मिल रहे थे। इसी दौरान महिला का पति और परिवार के अन्य लोग जाग गए। उन्होंने प्रेमी को पकड़ लिया और बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर डाली। युवक का शव लेकर उसके परिवारीजन थाने पहुंचे।

घाटमपुर (कानपुर) संवाददाता। उत्तर प्रदेश के कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला के बुलावे पर पहुंचे उसके प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर जिले के साढ़ थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव में सुबह-सुबह हंगामा हो गया। युवक के परिवारीजन उसका शव लेकर थाने पर पहुंच गए। उन्होंने हत्यारोपियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के आरोपित घर पर ताला लगाकर फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

साढ़ थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव का रहने वाला विजय प्रकाश उर्फ पप्पू तिवारी का 28 वर्षीय बेटा अतुल उर्फ गोपाल बारीगांव के एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था। इसके साथ ही वह आटो भी चलाता था। बताया जा रहा है कि इसी गांव के रहने वाले विकास अवस्थी की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध हो गए थे। शनिवार की देर रात अतुल आटो लेकर घर लौटा। वह घर के बाहर ही सो गया। परिवारीजनों का आरोप है कि देर रात विकास की पत्नी ने उसे फोन किया और मिलने के लिए घर पर बुलाया।

महिला के बुलावे पर अतुल रात करीब दो बजे उससे मिलने पहुंचा था। इसी दौरान विकास और घर के लोग जाग गए। उन्होंने महिला से मिलने आए अतुल को देखा तो भड़क गए। सबने मिलकर लाठी-डंडों से अतुल को पीटना शुरू कर दिया। अतुल चीखता-चिल्लाता रहा लेकिन घरवालों ने उस पर कोई रहम नहीं। उसे तब तक पीटते रहे जब तक वह मरणासन्न नहीं हो गया। उसी हालत में अतुल को वहां छोड़कर विकास के पिता कल्लू अतुल के घर पहुंचे। उन्होंने अतुल के परिवारीजनों से कहा कि वह उनके घर में पड़ा हुआ है।