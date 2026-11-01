महिला के बुलावे पर पहुंचे प्रेमी की पीट-पीट कर हत्या, कानपुर में सुबह-सुबह बवाल
महिला ने फोन कर देर रात अपने प्रेमी को घर बुलाया। घर पर दोनों चोरी-छिपे मिल रहे थे। इसी दौरान महिला का पति और परिवार के अन्य लोग जाग गए। उन्होंने प्रेमी को पकड़ लिया और बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर डाली। युवक का शव लेकर उसके परिवारीजन थाने पहुंचे।
घाटमपुर (कानपुर) संवाददाता। उत्तर प्रदेश के कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला के बुलावे पर पहुंचे उसके प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर जिले के साढ़ थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव में सुबह-सुबह हंगामा हो गया। युवक के परिवारीजन उसका शव लेकर थाने पर पहुंच गए। उन्होंने हत्यारोपियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के आरोपित घर पर ताला लगाकर फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
साढ़ थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव का रहने वाला विजय प्रकाश उर्फ पप्पू तिवारी का 28 वर्षीय बेटा अतुल उर्फ गोपाल बारीगांव के एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था। इसके साथ ही वह आटो भी चलाता था। बताया जा रहा है कि इसी गांव के रहने वाले विकास अवस्थी की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध हो गए थे। शनिवार की देर रात अतुल आटो लेकर घर लौटा। वह घर के बाहर ही सो गया। परिवारीजनों का आरोप है कि देर रात विकास की पत्नी ने उसे फोन किया और मिलने के लिए घर पर बुलाया।
महिला के बुलावे पर अतुल रात करीब दो बजे उससे मिलने पहुंचा था। इसी दौरान विकास और घर के लोग जाग गए। उन्होंने महिला से मिलने आए अतुल को देखा तो भड़क गए। सबने मिलकर लाठी-डंडों से अतुल को पीटना शुरू कर दिया। अतुल चीखता-चिल्लाता रहा लेकिन घरवालों ने उस पर कोई रहम नहीं। उसे तब तक पीटते रहे जब तक वह मरणासन्न नहीं हो गया। उसी हालत में अतुल को वहां छोड़कर विकास के पिता कल्लू अतुल के घर पहुंचे। उन्होंने अतुल के परिवारीजनों से कहा कि वह उनके घर में पड़ा हुआ है।
परिवारीजन अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने घोषित किया मृत
विकास के पिता की बातें सुनकर हैरान-परेशान अतुल के परिवारीजन तुरंत विकास के घर पहुंचे। वहां अतुल मरणासन्न हालत में पड़ा हुआ था। गंभीर रूप से घायल अतुल को लेकर परिवारीजन तत्काल नौबस्ता के एक अस्पताल में पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने मेडिकल जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अतुल की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल पर मौजूद परिवारीजनों से लेकर घर तक कोहराम मच गया। परिवारीजन गुस्से से भड़क उठे। सुबह-सुबह वे अतुल का शव लेकर साढ़ थाने पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बारे में थाना प्रभारी केके मिश्रा ने बताया कि पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर री है। उन्होंने दावा किया कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें