साली को लेकर फरार हुआ युवक, अगले ही दिन जीजा की बहन के साथ भाग गया साला

यूपी के बरेली जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां एक युवक अपनी साली के साथ फरार हो गया। हालांकि इसके अगले ही दिन साला उसकी बहन को लेकर रफूचक्कर हो गया। उधर, मामला थाने पहुंचा। शिकायत पर पुलिस ने साली और जीजा की बहन को बरामद कर जीजा-साले को पकड़ लिया। लेकिन आखिर में दोनों पक्षों के बीच पंचायत के बाद समझौता हो गया। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये अनोखा मामला देवरनिया थाना क्षेत्र का है। जहां 28 साल के केशव कुमार की शादी छह साल पहले नवाबगंज इलाके की एक युवती से हुई थी। उनके दो बच्चे भी हैं। शादीशुदा जिंदगी के बीच ही केशव को अपनी 19 वर्षीय साली से प्यार हो गया और 23 अगस्त को वह उसे लेकर फरार हो गया। इसी बीच, केशव का साला रवीन्द्र (22) भी चुपचाप जीजा की 19 साल की बहन को लेकर अगले दिन ही भाग गया। इस पर नवाबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने 14 और 15 सितंबर को जीजा-साला और भाभी-ननद दोनों जोड़ों को बरामद कर लिया।

इस मामले में नवाबगंज थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में दोनों परिवार आमने-सामने आए और समाज के प्रबुद्धजनों की मौजूदगी में आपसी सहमति से समझौता कर लिया। इसके चलते किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं, क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग तरह-तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं।

