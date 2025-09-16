young man absconded with his sali and next day brother in law absconded with his brother in law sister साली को लेकर फरार हुआ युवक, अगले ही दिन जीजा की बहन के साथ भाग गया साला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
young man absconded with his sali and next day brother in law absconded with his brother in law sister

साली को लेकर फरार हुआ युवक, अगले ही दिन जीजा की बहन के साथ भाग गया साला

बरेली में एक युवक अपनी साली के साथ फरार हो गया। हालांकि इसके अगले ही दिन साला उसकी बहन को लेकर भाग गया। उधर, मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने चारों को बरामद कर लिया। आखिर में दोनों पक्षों के बीच पंचायत कर समझौता हो गया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बरेलीTue, 16 Sep 2025 02:50 PM
यूपी के बरेली जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां एक युवक अपनी साली के साथ फरार हो गया। हालांकि इसके अगले ही दिन साला उसकी बहन को लेकर रफूचक्कर हो गया। उधर, मामला थाने पहुंचा। शिकायत पर पुलिस ने साली और जीजा की बहन को बरामद कर जीजा-साले को पकड़ लिया। लेकिन आखिर में दोनों पक्षों के बीच पंचायत के बाद समझौता हो गया। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये अनोखा मामला देवरनिया थाना क्षेत्र का है। जहां 28 साल के केशव कुमार की शादी छह साल पहले नवाबगंज इलाके की एक युवती से हुई थी। उनके दो बच्चे भी हैं। शादीशुदा जिंदगी के बीच ही केशव को अपनी 19 वर्षीय साली से प्यार हो गया और 23 अगस्त को वह उसे लेकर फरार हो गया। इसी बीच, केशव का साला रवीन्द्र (22) भी चुपचाप जीजा की 19 साल की बहन को लेकर अगले दिन ही भाग गया। इस पर नवाबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने 14 और 15 सितंबर को जीजा-साला और भाभी-ननद दोनों जोड़ों को बरामद कर लिया।

इस मामले में नवाबगंज थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में दोनों परिवार आमने-सामने आए और समाज के प्रबुद्धजनों की मौजूदगी में आपसी सहमति से समझौता कर लिया। इसके चलते किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं, क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग तरह-तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं।

प्रेमी युगल ने जहर खाकर की जान देने की कोशिश

उधर, शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के एक गांव से भागे कथित प्रेमी युगल ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की जिसमें नाबालिग प्रेमिका की एक अस्पताल में मौत हो गई जबकि उसके प्रेमी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी तेजपाल (35) गांव की 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ रविवार को फरार हो गया था। बागपत जिले में दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, बाद में किशोरी की मौत हो गई, जबकि तेजपाल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।

