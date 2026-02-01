Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung farmer who ran for a run in cricket collapsed on field and writhed in pain but died before receiving treatment
मैदान पर अचानक गिरकर तड़पने लगा रन लेने को दौड़ा युवा किसान, इलाज मिलने से पहले गई जान

मैदान पर अचानक गिरकर तड़पने लगा रन लेने को दौड़ा युवा किसान, इलाज मिलने से पहले गई जान

संक्षेप:

44 वर्षीय विजय त्रिवेदी खेती किसानी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। शनिवार शाम पांच बजे के आसपास गांव के युवकों के साथ वह गर्रा नदी किनारे क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी टीम बैटिंग कर रही थी। वह नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। अचानक विजय के सीने में तेज दर्द होने लगा और वह गश खाकर गिर पड़े।

Feb 01, 2026 07:05 pm ISTAjay Singh संवाददाता, पाली (हरदोई)
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में क्रिकेट खेल रहे 44 साल के एक युवा किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। किसान नॉन-स्ट्राइक पर था। जैसे ही वह रन लेने के लिए दौड़ा सीने में दर्द होने पर गिर पड़ा। इलाज मिलने से पहले ही उसकी जान चली गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हरदोई के खानू शंकरपुर गांव के रहने वाले 44 वर्षीय विजय त्रिवेदी खेती किसानी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। शनिवार शाम पांच बजे के आसपास गांव के युवकों के साथ वह गर्रा नदी किनारे क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी टीम बैटिंग कर रही थी। वह नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। ग्रामीणों के मुताबिक रन लेने के लिए दौड़ने के दौरान अचानक विजय के सीने में तेज दर्द होने लगा और वह गश खाकर गिर पड़े। उन्हें नीचे गिरा देखकर साथी दंग रह गए। वे दौड़कर उनके पास पहुंचे। साथियों ने विजय को संभालने की कोशिश की और बेहोशी की हालत में चारपाई पर लिटाकर उनको घर लेकर आए।

ये भी पढ़ें:उन्हें सिर नहीं उठाने देना है, योगी ने किया सचेत; बोले-विभाजनकारी शक्तियां...

विजय की ये हालत देखकर घर पर कोहराम मच गया। घरवाले और गांववाले आनन-फानन में इलाज के लिए विजय को शाहाबाद ले गए। यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विजय को मृत घोषित किए जाते ही परिवारीजन फूट-फूटकर रोने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैदान पर गिरने के ठीक पहले तक एकदम स्वस्थ दिख रहे विजय की अचानक ऐसी हालत कैसे हो गई।

ये भी पढ़ें:विकसित भारत की संकल्पना का रोडमैप, केंद्रीय बजट पर बोले CM योगी

उनकी मौत कैसे हो गई? डॉक्टर ने हार्ट अटैक से विजय की मौत होने की आशंका जताई है। विजय तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। वह अपने पीछे परिवार में पत्नी और तीन बेटियों को छोड़ गए हैं। विजय की अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रविवार को फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Farmers News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |