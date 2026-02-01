मैदान पर अचानक गिरकर तड़पने लगा रन लेने को दौड़ा युवा किसान, इलाज मिलने से पहले गई जान

संक्षेप: 44 वर्षीय विजय त्रिवेदी खेती किसानी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। शनिवार शाम पांच बजे के आसपास गांव के युवकों के साथ वह गर्रा नदी किनारे क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी टीम बैटिंग कर रही थी। वह नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। अचानक विजय के सीने में तेज दर्द होने लगा और वह गश खाकर गिर पड़े।

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में क्रिकेट खेल रहे 44 साल के एक युवा किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। किसान नॉन-स्ट्राइक पर था। जैसे ही वह रन लेने के लिए दौड़ा सीने में दर्द होने पर गिर पड़ा। इलाज मिलने से पहले ही उसकी जान चली गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।

हरदोई के खानू शंकरपुर गांव के रहने वाले 44 वर्षीय विजय त्रिवेदी खेती किसानी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। शनिवार शाम पांच बजे के आसपास गांव के युवकों के साथ वह गर्रा नदी किनारे क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी टीम बैटिंग कर रही थी। वह नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। ग्रामीणों के मुताबिक रन लेने के लिए दौड़ने के दौरान अचानक विजय के सीने में तेज दर्द होने लगा और वह गश खाकर गिर पड़े। उन्हें नीचे गिरा देखकर साथी दंग रह गए। वे दौड़कर उनके पास पहुंचे। साथियों ने विजय को संभालने की कोशिश की और बेहोशी की हालत में चारपाई पर लिटाकर उनको घर लेकर आए।

विजय की ये हालत देखकर घर पर कोहराम मच गया। घरवाले और गांववाले आनन-फानन में इलाज के लिए विजय को शाहाबाद ले गए। यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विजय को मृत घोषित किए जाते ही परिवारीजन फूट-फूटकर रोने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैदान पर गिरने के ठीक पहले तक एकदम स्वस्थ दिख रहे विजय की अचानक ऐसी हालत कैसे हो गई।