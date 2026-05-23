यूपी के 16 जिलों में युवा उद्यमियों को मिलेगा बड़ा मौका, एंपावर्ड कमेटी ने इस प्रस्ताव को दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत प्रस्तावित आलू आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को सरकार की तरफ से कई प्रकार की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएंगी। UP में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। नई खाद्य प्रसंस्करण नीति भी इसमें बड़ी सहायक हैं।
UP News : उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में जल्द ही आलू आधारित खाद्य प्रसंस्करण के नए उद्योग लगेंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्टेट लेवल एंपावर्ड कमेटी ने अप्रेजल कमेटी द्वारा संस्तुत किए गए इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्वीकृत औद्योगिक इकाइयों में पोटैटो पाउडर, वोदका, स्टार्च, चिप्स, भुजिया, चिली और वेजिटेबल सॉस आदि का उत्पादन किया जाएगा। स्वीकृत इकाइयों में ज्यादातर स्टार्टअप से जुड़े युवा उद्यमियों के हैं।
उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत प्रस्तावित आलू आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को सरकार की तरफ से कई प्रकार की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होने के साथ सरकार की नई खाद्य प्रसंस्करण नीति भी इसमें बड़ी सहायक हैं।
कई और निवेशक हैं लाइन में ,जल्द मंजूरी मिलेगी
प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए यूपी के साथ-साथ दूसरे प्रदेशों के भी दो दर्जन से ज्यादा निवेशक लाइन में हैं। सरकार इन निवेशकों के प्रस्तावों का परीक्षण करा रही हैं। इसके बाद ही इन्हें मंजूरी मिलेगी।
इन जिलों में प्रसंस्करण इकाइयों को मिली है मंजूरी
आगरा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, कन्नौज, हाथरस, अलीगढ़, बदायूं, मैनपुरी, इटावा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, बरेली और गाजियाबाद।
इन जिलों में अभी स्थापित हैं आलू आधारित इकाइयां
जिले के नाम प्रसंस्करण वाले उत्पाद
हापुड़ पोटैटो फ्लैक्स
मेरठ स्टार्च, पोटैटो चिप्स,
मिक्स वेजीटेबल सॉस
आगरा फ्रेंच फ्राइज, आलू
भुजिया, नमकीन
रामपुर आलू वोदका
लखनऊ आलू भुजिया, नमकीन
गोरखपुर आलू भुजिया, नमकीन
बरेली आलू चिप्स एवं नमकीन
अलीगढ़ आईक्यूएफ (आलू
क्यूब्स), आलू लच्छा
कानपुर देहात आलू चिप्स एवं नमकीन
हाथरस आलू चिप्स
बाराबंकी आलू चिप्स
संभल आईक्यूएफ (आलू क्यूब्स)
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें